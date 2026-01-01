Peleas en zonas de copas y violencia familiar y de género protagonizan el inicio del 2026

Peleas y reyertas en zonas de copas y varios casos de violencia familiar y de genero protagonizaron la despedida del 2025 y las primeras horas del nuevo año en Vigo. Fue, en todo caso, una madrugada bastante tranquila y sin grandes sobresaltos, más allá también de algún pequeño incendio causado por el lanzamientos de petardos y las habituales quejas por los ruidos propios de las fiestas que se celebraron para recibir el 2026.

La Policía Local se tuvo que movilizar durante la Nochevieja por una serie de peleas y reyertas registradas en el centro de la ciudad. Aunque hubo una decena de personas identificadas en relación con estos altercados, ninguno fue grave ni derivó en detenciones. La presencia policial fue suficiente para solventar los incidentes. Como es propio en fechas festivas como ésta, los agentes habilitaron también un control de alcohol y drogas, concretamente en Urzáiz, en el que sorprendieron a dos conductores que dieron positivo, uno de ellos con una tasa superior a 0,60 y por tanto consitutiva de delito.

Detenciones

En cuanto a detenciones, los agentes municipales arrestaron a un hombre de unos 32 años a las ocho de la mañana del día 1 de enero por un presunto delito de violencia en el ámbito familiar a raíz de una discusión que derivó supuestamente en una agresión en un domicilio de la zona de San Roque. El incidente, según fuentes policiales, se produjo entre una pareja de hombres y la actuación policial se llevó a cabo de oficio, si bien la persona lesionada expresó su intención de formalizar la denuncia.

En el juzgado de guardia, el de Instrucción número 5, durante la primera mañana del año pasaron a disposición judicial dos arrestados, en este caso por violencia de género, y comparecieron otras dos personas que tenían en vigor requisitorias judiciales.

Una papelera y contenedores

Los bomberos también tuvieron que intervenir durante las primeras horas del año, pero fueron incidencias leves. El lanzamiento de un petardo causó un incendio en una papelera y también se les alertó de fuegos en contenedores. Ya avanzado el día de ayer tuvieron otro aviso de otro incendio derivado de una sartén que había quedado olvidada al fuego. En cuanto a asistencias humanitarias, colaboraron con el 061 para trasladar a una persona con sobrepeso. «Fue una jornada tranquila», resumieron en el parque municipal de Teis.

Y las incidencias derivadas de la celebración de la llegada del 2026 no solo movilizaron a la Policía Local y a los bomberos. También a los medios sanitarios. En el área de Vigo el 061 recibió alertas por 9 intoxicaciones etílicas. En toda Galicia fueron 62 las personas asistidas por una ingesta excesiva de bebidas alcohólicas.