Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tragedia en SuizaSubidas de precios 2026Tiempo en el cocheMensaje de RuedaSorteo Lotería del NiñoRegreso de Fer López
instagramlinkedin

La Policía Local de Vigo detiene a un hombre por violencia en el ámbito familiar en Año Nuevo

Una discusión entre una pareja de hombres en la zona de San Roque llevó al arresto del supuesto agresor

Una patrulla de la Policía Local de Vigo, durante una ronda nocturna

Una patrulla de la Policía Local de Vigo, durante una ronda nocturna / Marta G. Brea

R. V.

La Policía Local de Vigo detuvo a un hombre de unos 32 años a las 08.00 horas de este jueves de Año Nuevo por un presunto delito de violencia en el ámbito familiar tras una discusión que derivó en una agresión dentro de un domicilio de la zona de San Roque, según han informado fuentes de la Jefatura.

Según estas fuentes, el incidente se produjo entre una pareja de hombres y la actuación policial se llevó a cabo de oficio, si bien la persona agredida expresó a los agentes de su intención de formalizar la denuncia.

La pasada Nochevieja transcurrió además con algunas peleas y reyertas en el centro de la ciudad, aunque sin incidencias graves, y todas las situaciones quedaron solventadas con presencia policial. En el marco de estas intervenciones fueron identificadas alrededor de una decena de personas.

Por otro lado, a primera hora se habilitó un control de alcoholemia y drogas en la zona de Urzáiz, que se saldó con dos positivos, dos de carácter judicial y uno administrativo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un ingeniero vigués diseña el primer chip capaz de funcionar al filo del cero absoluto de temperatura: -268 ºC
  2. Retiran la incapacidad absoluta a un camionero con agorafobia al poder realizar «teletrabajo»
  3. Denuncian la «grave escasez de personal» y el «deterioro evidente de la atención» en una residencia de Vigo
  4. Las viviendas terminadas en Galicia se hunden el 60% tras la cancelación de obras por los altos costes
  5. Un vecino ludópata de Bueu alerta de un local de juegos en Vigo sin control de DNI
  6. La Torre Eiffel de Cuntis, en venta por 30.000 euros
  7. Tres de cada diez hogares de Pontevedra basan los ingresos en las pensiones, prestaciones y rentas
  8. Davila 30/12/2025

La Policía Local de Vigo detiene a un hombre por violencia en el ámbito familiar en Año Nuevo

La Policía Local de Vigo detiene a un hombre por violencia en el ámbito familiar en Año Nuevo

Alocada carrera de Navidad: la San Silvestre colorea Vigo y calienta la celebración de fin de año

Alocada carrera de Navidad: la San Silvestre colorea Vigo y calienta la celebración de fin de año

De un Ikea a una exposición de pinturas de 12 vecinos de Vigo: 'magia' artística en plena Navidad

De un Ikea a una exposición de pinturas de 12 vecinos de Vigo: 'magia' artística en plena Navidad

Luz verde ambiental al nuevo gran barrio residencial de Vigo entre la Avenida de Madrid y Lavadores

Luz verde ambiental al nuevo gran barrio residencial de Vigo entre la Avenida de Madrid y Lavadores

Un ingeniero vigués diseña el primer chip capaz de funcionar al filo del cero absoluto de temperatura: -268 ºC

La trágica Navidad de Vigo que motivó el primer bando de alerta y prohibición de petardos

La trágica Navidad de Vigo que motivó el primer bando de alerta y prohibición de petardos

Estos son los supermercados y centros comerciales de Vigo que abren 31 de diciembre y 1 de enero: horarios y superficies

Estos son los supermercados y centros comerciales de Vigo que abren 31 de diciembre y 1 de enero: horarios y superficies

Luis Quinteiro Fiuza, presidente mundial del Apostolado del Mar: «La gente del mar necesita una atención especial por parte de la Iglesia»

Tracking Pixel Contents