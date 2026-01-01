Las familias numerosas se apoyan en un estudio de la UVigo para solicitar la ampliación hasta los seis años de la deducción por maternidad

La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) ha pedido al Gobierno que en 2026 extienda hasta los seis años la deducción fiscal que reciben las mujeres con hijos de 0 a 3 años, para «reforzar» el apoyo a la familia y la maternidad hasta que se apruebe la prestación universal por hijo menor de 18 años.

Así lo reivindicó en un comunicado en el que precisó que esta ayuda directa por hijo hasta la mayoría de edad es la medida «más necesaria y demandada por las familias», pero «sigue sin fecha», razón por la cual urgió a articular otras medidas, «mucho más asumibles para el Estado», que permitan «reforzar la protección a la familia y la infancia y sacar a España del vagón de cola en Europa en el gasto público en políticas públicas», tal y como subrayó en un comunicado con las conclusiones de un estudio realizado con la Universidad de Vigo y el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Dicha investigación analiza diversas medidas económicas y de protección social para «mejorar el apoyo a las familias en España» y, según la federación, «vuelve a poner de manifiesto la escasa inversión de nuestro país en políticas familiares, frente a los países de su entorno».

El estudio señala la necesidad de incrementar el gasto público en España, situado en un 1,87% del PIB en 2021, «muy lejos», según la federación, del 3,46% de Alemania, el 3,44% de Austria, el 3,38% de Francia o el 3,32% de Suecia, algunos de los países que «más han apostado» por las políticas públicas de protección a la familia y, «a la vez, han tenido mejores resultados para combatir el invierno demográfico».

Asumible y ampliable

Según la FEFN, ampliar la deducción fiscal por hijo menor de 3 años hasta los 6 años supondría «un apoyo claro y directo» a las familias en la crianza de los hijos, «similar» al de la prestación universal hasta los 18 años, pero «sería más asumible para el Estado».

En concreto, según la investigación de la Universidad de Vigo, significaría una reducción de la recaudación en 1.900 millones de euros, al estar planteado en forma de impuesto negativo -con abono anticipado-, y vinculado a tramos de edad que se podrían ir ampliando hasta los 12 y 18 años en años sucesivos.

Esta progresividad es señalada por los autores del estudio, que apuestan por la creación de una prestación universal -o cuasi universal- para «reducir la patente -y cada vez más creciente- desigualdad económica entre las familias con y sin hijos».

Los investigadores ven necesario «rediseñar y revalorizar las ayudas para la infancia para los tramos de mayor edad y no focalizarlos en el grupo de 0 a 3 años» para cubrir así una mayor proporción de los gastos derivados del cuidado de los hijos y, según sus cálculos, la extensión al tramo de edad de 4 a 6 años posibilitaría una compensación fiscal del 14,5% de los gastos en que incurren estas familias con hijos.

«Con todo, sería una primera medida, pensando siempre en la extensión de esta actuación hasta que los descendientes alcancen la mayoría de edad, puesto que el coste de la crianza aumenta a medida que los hijos van cumpliendo años, mientras que el apoyo público se va reduciendo a partir de los 3 años», abundó la federación.

Conciliación

Además, esta medida, que la FEFN pide para 2026, tendría, a su entender, «un doble beneficio». Por un lado, un mayor apoyo económico a las familias con hijos hasta 6 años y, por otro, un «impacto positivo» sobre la conciliación y la mejora de la inserción laboral de las madres.

«Tener hijos o atender otras responsabilidades familiares penaliza», señala el estudio, que recomienda reducir la brecha de género con una serie de medidas, apostando por un modelo que combine iniciativas compensatorias con proactivas, tendentes a mejorar la situación laboral del colectivo femenino.

En este sentido, la FEFN cree que la deducción de 0 a 3 años, que reciben las madres que trabajan fuera de casa y las que perciben prestación por desempleo, supone un «incentivo claro» para el empleo femenino y un «apoyo real» a la conciliación que beneficia a las mujeres.

La investigación de la Universidad de Vigo, dirigida por el profesor titular de Economía Aplicada y miembro permanente del centro interuniversitario Ecobas y del grupo de investigación GEN, Alberto Vaquero, analiza otras medidas enfocadas a las madres, con un «beneficio similar», según la federación.

Otras medidas

Los autores del informe, esto es Vaquero junto a Emma Rodríguez, del área de Derecho del Trabajo de la universidad gallega, destacan, entre otras medidas, la creación de un complemento de ayuda a la infancia desligado del Ingreso Mínimo Vital, hasta la mayoría de edad de los hijos, para cubrir el llamado «coste de la conciliación».

Asimismo, según la federación, también «ponen en valor» la necesidad de contar con permisos laborales «más generosos», tanto en su duración como en la cuantía, para «lograr una efectiva conciliación» de la vida familiar con la laboral para las mujeres trabajadores con descendencia, algo por lo que países como Alemania, Francia o Finlandia «vienen apostando desde hace años, pero que en España es todavía una asignatura pendiente».

Por último, el estudio también hace referencia a los permisos laborales, con «especial atención» a las ocho semanas por cuidado de hijo menor de 8 años, destacando la necesidad de remunerar al menos 4 de las 8 semanas.