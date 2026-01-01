De un Ikea a una exposición de pinturas de 12 vecinos de Vigo: 'magia' artística en plena Navidad

Entre música navideña, pasillos perfumados e infinitos pitidos de los lectores de códigos de barras, emerge un remanso de arte en el centro comercial Gran Vía de Vigo. Donde hasta hace unas semanas se vendían muebles y objetos de decoración de la multinacional sueca Ikea, ahora se exhiben, paradójicamente y en plena Navidad, alrededor de 200 pinturas de un conjunto de artistas locales. Se trata de una exposición temporal del Estudio Línea de Tierra, una agrupación de once vecinas de Vigo y un vecino, algunos ya jubilados, que comparten desde hace décadas su amor por los pinceles como afición. «Buscamos que la gente regale arte durante estas fiestas», explica a FARO una de las autoras, Ana Padín.

«Estamos teniendo muy buena acogida, están entrando muchas personas y les está gustando, algunas se sorprenden porque es la primera exposición de este tipo que alberga el complejo comercial Gran Vía», abunda Padín. Cuelgan de las paredes multitud de historias a base de pintura, desde recreaciones de paisajes de Galicia a un ratón leyendo un periódico —el FARO, por cierto—, pasando por retratos e instantáneas de flores, todo ello bajo el título 'Pinceladas'.

El asombro no es para menos: el escaparate ha pasado de lucir durante seis años todo un ornamento amarillo y azul con el sello del gigante Ikea a albergar una estructura acartonada con un humilde cartel en la entrada que recita el nombre de los artistas: además de la propia Padín, Ana Ben, Ángeles Parada, Áurea Pousa, Carmen Pernas, Clara Saborido, Encarna Martínez, Isabel Aldao, Lorena Novoa, Maica Alonso, Mercedes Gonzalo y Jon Lerchundi, el único hombre. Sin embargo, es precisamente este contraste lo que convierte el lugar en un punto atractivo a la mirada de quien se lo topa por casualidad.

Entrada del local, en la primera planta del complejo comercial. / Edgar Melchor

Esta iniciativa supone igualmente el estreno a los ojos del público de las obras concebidas en el Estudio Línea de Tierra desde su nacimiento en 2010 hasta hoy. «La línea de tierra es la primera pregunta que te hace un profesor cuando estás pintando un cuadro. Es fundamental a la hora de hacer una perspectiva. Por esta pregunta insistente y temerosa pusimos ese nombre», recuerda Padín.

El colectivo, que dispone de un taller emplazado en la calle Venezuela, ha alquilado la ubicación —en la primera planta— del 5 de diciembre al 7 de enero de 2026 de 10.00 horas a 22.00 h. En ocasiones, virtuosos y curiosos coinciden en el local, y algunos compradores incluso han llamado a los propios autores para conocer en profundidad una pintura concreta.

Detrás de cada una de las firmas de estos vecinos subyace la experiencia del artista plástico Arquímedes Artal, su maestro en el aula, a la que acuden cada tarde de lunes a viernes. Este es hijo del reconocido pintor zaragozano emigrado a Galicia Fernando Artal, quien también impartió clases antaño a algunos de los ahora integrantes del grupo.

Óleo, acrílico y acuarela, entre otras técnicas, conviven en los dos centenares de creaciones, que aúnan diversos estilos pictóricos y cuyo valor oscila entre los 50 euros de las pequeñas láminas a los 2.000 euros de cuadros de mayor envergadura.

Tras el éxito logrado en el Gran Vía, Padín adelanta que Línea de Tierra está ya preparándose para nuevas exposiciones, amén de «una jornada de estudios abiertos» en Vigo, en la que los centros artísticos se abrirán de par en par a la ciudadanía para divulgar su primor entre la sociedad.