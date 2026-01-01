Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tragedia en SuizaSubidas de precios 2026Primeros bebés gallegosTiempo en el cocheSorteo Lotería del NiñoRegreso de Fer López
instagramlinkedin

Chapuzón de Os Ninguéns en Samil para pedir acción frente a la pobreza

El colectivo pide a las administraciones acciones para garantizar una atención digna a los más necesitados

Los miembros de Os Ninguéns, tras su baño en Samil.

Los miembros de Os Ninguéns, tras su baño en Samil.

R.V.

Vigo

Miembros de Os Ninguéns se desplazaron a Samil para darse un chapuzón coincidiendo con el arranque del año para «mollarnos pola pobreza», tratando de evidenciar la necesidad de que las administraciones incrementen sus acciones para ayudar a los más necesitados.

Entre otras cuestiones, reivindican una alternativa habitacional digna para las personas sin hogar, recordando que sufren patologías físicas y mentales o estigmatización. «A pobreza non colle vacacións», recordaron.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un ingeniero vigués diseña el primer chip capaz de funcionar al filo del cero absoluto de temperatura: -268 ºC
  2. Retiran la incapacidad absoluta a un camionero con agorafobia al poder realizar «teletrabajo»
  3. Denuncian la «grave escasez de personal» y el «deterioro evidente de la atención» en una residencia de Vigo
  4. Las viviendas terminadas en Galicia se hunden el 60% tras la cancelación de obras por los altos costes
  5. Un vecino ludópata de Bueu alerta de un local de juegos en Vigo sin control de DNI
  6. La Torre Eiffel de Cuntis, en venta por 30.000 euros
  7. Tres de cada diez hogares de Pontevedra basan los ingresos en las pensiones, prestaciones y rentas
  8. Davila 30/12/2025

Velas para cenar en Nochevieja y un teléfono móvil para seguir las uvas: apagón en Vigo

Velas para cenar en Nochevieja y un teléfono móvil para seguir las uvas: apagón en Vigo

"La felicidad consiste en vivir sin echarla de menos, es un invento del mercado"

"La felicidad consiste en vivir sin echarla de menos, es un invento del mercado"

Chapuzón de Os Ninguéns en Samil para pedir acción frente a la pobreza

Chapuzón de Os Ninguéns en Samil para pedir acción frente a la pobreza

Peleas en zonas de copas y violencia familiar y de género protagonizan el inicio del 2026

Peleas en zonas de copas y violencia familiar y de género protagonizan el inicio del 2026

Dos tramos de la AP-9 del área de Vigo sufren las mayores subidas de peajes

Dos tramos de la AP-9 del área de Vigo sufren las mayores subidas de peajes

De un Ikea a una exposición de pinturas de 12 vecinos de Vigo: 'magia' artística en plena Navidad

De un Ikea a una exposición de pinturas de 12 vecinos de Vigo: 'magia' artística en plena Navidad

Coral, la primera bebé de Galicia en 2026, nació en Ourense con las campanadas y Valeria, en Vigo, tras los brindis

Coral, la primera bebé de Galicia en 2026, nació en Ourense con las campanadas y Valeria, en Vigo, tras los brindis

Las familias numerosas se apoyan en un estudio de la UVigo para solicitar la ampliación hasta los seis años de la deducción por maternidad

Las familias numerosas se apoyan en un estudio de la UVigo para solicitar la ampliación hasta los seis años de la deducción por maternidad
Tracking Pixel Contents