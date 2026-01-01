Chapuzón de Os Ninguéns en Samil para pedir acción frente a la pobreza

Miembros de Os Ninguéns se desplazaron a Samil para darse un chapuzón coincidiendo con el arranque del año para «mollarnos pola pobreza», tratando de evidenciar la necesidad de que las administraciones incrementen sus acciones para ayudar a los más necesitados.

Entre otras cuestiones, reivindican una alternativa habitacional digna para las personas sin hogar, recordando que sufren patologías físicas y mentales o estigmatización. «A pobreza non colle vacacións», recordaron.