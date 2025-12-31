Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tarifazo AP-9Empresas de GaliciaLo más leído en 2025'Overbooking' en UrgenciasLuz verde al Ofimático
instagramlinkedin

A Xunta felicita a labor do HC San Rafael co seu belén

Visita da Xunta ao belén de HC San Rafael.

Visita da Xunta ao belén de HC San Rafael.

R.V

A directora xeral de Persoas con Discapacidade, Begoña Abeijón, e o director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, visitaron onte o tradicional belén do HC San Rafael de Vigo. Está creado polos usuarios en colaboración co persoal do centro, una tradición que leva máis de 75 anos arraigada. Estará aberto ao público ata o 6 de xaneiro en horario de 11.00 a 13.00 horas e de 17.00 a 20.00 horas. Puideron coñecer, tamén, o mercado de produtos realizados nos talleres do centro. Os beneficios desta venda destínanse integramente a financiar as súas actividades de lecer.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents