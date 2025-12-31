A Xunta felicita a labor do HC San Rafael co seu belén
R.V
A directora xeral de Persoas con Discapacidade, Begoña Abeijón, e o director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, visitaron onte o tradicional belén do HC San Rafael de Vigo. Está creado polos usuarios en colaboración co persoal do centro, una tradición que leva máis de 75 anos arraigada. Estará aberto ao público ata o 6 de xaneiro en horario de 11.00 a 13.00 horas e de 17.00 a 20.00 horas. Puideron coñecer, tamén, o mercado de produtos realizados nos talleres do centro. Os beneficios desta venda destínanse integramente a financiar as súas actividades de lecer.
