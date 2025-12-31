La trágica Navidad de Vigo que motivó el primer bando municipal de alerta y prohibición de petardos

Ante la gravedad de los hechos acontecidos durante las últimas fechas como consecuencia de la tirada indiscriminada de lo que en el reglamento vigente se denomina «artificios pirotécnicos» creo que es necesario recordar...

Así comienza el primer bando municipal de Vigo que se dictó alertando sobre la peligrosidad de los petardos, la normativa vigente y las prohibiciones en la ciudad olívica. Data de diciembre de 1989 y está firmado por el entonces alcalde Manoel Soto. Lo que motivó su publicación fue lo que había ocurrido doce meses antes en la que probablemente fue una de las noches de Fin de Año más tristes y trágicas que se recuerdan en la ciudad olívica.

El bando municipal sobre las normas fijadas por el Concello de Vigo para recordar la normativa sobre el uso de artificios pirotécnicos en espacios y vías públicas continúo publicándose desde entonces (puedes consultar el actual en este enlace). Pero en 2025 lo ha hecho con polémica y el Concello de Vigo se ha visto obligado a modificarlo ligeramente justo dos días antes de la noche de Fin de Año.

Hace escasas semanas el sector pirotécnico denunció que el bando vigués obligaba a tener siempre autorización municipal fuera cual fuera el tipo de artificio pirotécnico que se quisiera utilizar en vías y espacios públicos (desde pequeñas bengalas hasta petardos de potentes); y el departamento de Seguridad varió este artículo para permitir los más suaves (categorías F1, F2 y F3), aunque siempre que se utilicen lejos de personas, viviendas y sin que comprometan la tranquilidad y el descanso, tanto de cualquier vecino como de animales de compañía.

¿Qué pasó aquel fatídico Fin de Año?

Al margen de la polémica sobre el bando municipal de este año, durante esta noche de Fin de Año la pólvora volverá a ser una de las grandes protagonistas de la celebración. Lo será para disfrute de unos, pero también para malestar de otros. Petardos y todo tipo de fuegos artificiales continúan muy presentes en estas fiestas pese a lo ocurrido aquella noche de hace ya casi 40 años. Y es que esta explosiva celebración no siempre termina bien. Vigo tiene la mala experiencia clavada en su retina: la del salto de 1988 a 1989.

Los médicos del hospital Xeral no dieron abasto aquella noche. Por Urgencias comenzó a entrar un goteo incesante de víctimas. Los propios sanitarios intentaron ponerse en contacto de inmediato con el juez de guardia, Protección Civil y las emisoras de radio para alertar a la población de lo que estaba ocurriendo. La inmediatez informativa de la que presumimos actualmente ni se intuía entonces. Medios de comunicación digitales, redes sociales o smartphones hubieran sido de gran ayuda. Y por ello, en aquellas primeras horas, el esfuerzo de los médicos para avisar a los vigueses de lo que estaba ocurriendo fue en vano. El parte final fue lamentablemente histórico: más de medio centenar de heridos y 22 amputaciones en menos de 24 horas.

Aquel explosivo cambio de año no solo motivó al año siguiente la publicación del primer bando municipal sobre artificios pirotécnicos en Vigo, sino que dio pie a una investigación. Durante las siguientes jornadas se llegaron a incautar miles de petardos (la mayoría procedentes de Portugal). El Concello de Vigo anunció incluso que se prohibía su venta y se pusieron en marcha rigurosas inspecciones policiales.

Al parecer, buena parte de los petardos utilizados la noche de fin de año, que han costado tanta desgracias, eran de fabricación extranjera. Concretamente, habían sido hechos en Hong-Kong y llegaron a Vigo desde Portugal [...]. Llegó a Vigo un amplio contigente que no fue controlado en la frontera, recogía el FARO DE VIGO el 4 de enero de 1989.

Muchos menores entre las víctimas

Entre las víctimas de aquella fatídica celebración hubo muchos niños. Uno de ellos fue de los peor parados: un infante de solo 9 años perdió una de sus manos. Según recogía FARO DE VIGO el 2 de enero de 1989, al pequeño, vecino de Torroso (Mos), le explotó un petardo que había encontrado en la calle.

Entre los heridos predominaban los jóvenes. La edad del resto de personas que tuvieron que ser ingresadas oscilaba entre los 15 y los 33 años. Además del pequeño de Mos, otra víctima de 33 también perdió su mano. Los médicos tuvieron que practicar amputaciones con pérdida de dedos y falanges a otras 20 personas.

Clandestinos: mayor potencia y bajo precio

Posteriormente se supo que buena parte de los petardos que se habían comercializado ese año en la ciudad y en todo el área de Vigo eran ilegales. Incluso se llegó a apuntar a que muchos estaban defectuosos. La mayoría habían sido comercializados por vendedores ambulantes e introducidos en Galicia de forma clandestina. Su mayor potencia y bajo precio provocó su rápida difusión por el sur de la provincia de Pontevedra.

La Dirección de Consumo, dependiente de la Xunta, incautó miles en quioscos del centro de la ciudad y en localidades del área como Tui y A Guarda. Varias partidas se enviaron analizar por el Colegio de Peritos Químicos e incluso al laboratorio nacional de Barajas.

Pero no solo hubo heridos por la manipulación de los petardos, sino que también hubo víctimas de varios sucesos intencionados. Chiquilladas con petardos que acabaron mal. Fue el caso, según se relataba en las páginas de FARO DE VIGO, de un matrimonio que viajaba con su hijo de corta edad en su coche, por cuya ventanilla unos gamberros lanzaron una caja llena de petardos con uno de ellos encendido. También una señora sufrió un colapso al pisar un explosivo encendido en la vía pública que había sido puesto a propósito.

Primer bando municipal de Vigo

Tras lo ocurrido en aquel Fin de Año, el Concello tomó la decisión de publicar el bando de artificios pirotécnicos por primera vez (en la imagen sobre estas líneas) para alertar a la población e informarles de la normativa vigente y, sobre todo, de las prohibiciones, particularmente a lo que a la manipulación de petardos por parte de niños se refiere.

Pero en diciembre de 1989 no solo el alcalde dictó aquel bando para intentar evitar que ocurriera otra noche trágica. Los propios sanitarios de la ciudad lanzaban un llamamiento a través de las páginas de FARO DE VIGO: «Los médicos de urgencias del Hospital Xeral hacen un llamamiento a los vigueses para que no se repitan los hechos del fin de año de 1988», se recogía en la edición del 24 de diciembre de 1989.