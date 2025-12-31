Estos son los supermercados y centros comerciales de Vigo que abren 31 de diciembre y 1 de enero: horarios y superficies

Una semana después de la celebración de la Navidad, toca despedir el año y celebrarlo con la familia y los amigos. Con motivo de esta celebración de Fin de Año el día 31 de diciembre o de Año Nuevo el día 1 de enero, muchos negocios de Vigo permanecerán cerrados o funcionarán con un horario especial.

Hay quien ya lleva varias semanas con los congeladores repletos de comida para intentar ahorrar unos euros, pero también están quienes esperan a última hora para hacerse con los productos necesarios para preparar un buen festín.

La normativa gallega permite que los comercios permanezcan abiertos hasta 10 domingos y festivos en 2025. Dada la importancia de la temporada navideña en la ciudad, muchos negocios se han reservado este derecho para abrir durante los domingos y festivos de este mes.

Supermercados abiertos hoy, miércoles 31 de diciembre, y mañana, 1 de enero

Carrefour:

Centro Comercial Gran Vía: 31 de diciembre de 09.00 a 19.00 horas. 1 de enero cerrado.

Centro Comercial Travesía: 31 de diciembre de 09.00 a 19.00 horas. 1 de enero cerrado.

Carrefour Express:

Calle Bolivia: 31 de diciembre de 07.00 a 01.00 horas. 1 de enero de de 07.00 a 01.00 horas.

Av. de Camelias: 31 de diciembre de 09.00 a 22.00 horas. 1 de enero cerrado.

Av. da Florida: 31 de diciembre de 09.00 a 21.00 horas. 1 de enero cerrado.

Calle Urzáiz: 31 de diciembre de 09.00 a 22.00 horas. 1 de enero cerrado.

LIDL:

Calle Dr. Corbal: 31 de diciembre de 09.00 a 19.00 horas. 1 de enero cerrado.

Calle Jacinto Benavente: 31 de diciembre de 09.00 a 19.00 horas. 1 de enero cerrado.

Av. de Madrid: 31 de diciembre de 09.00 a 19.00 horas. 1 de enero cerrado.

Av. da Florida: 31 de diciembre de 09.00 a 19.00 horas. 1 de enero cerrado.

Camiño da Raposeira: 31 de diciembre de 09.00 a 19.00 horas. 1 de enero cerrado.

DIA:

Calle Dr. Corbal: 31 de diciembre de 09.00 a 18.00 horas. 1 de enero cerrado.

Calle Pateira: 31 de diciembre de 09.00 a 18.00 horas. 1 de enero cerrado.

Calle Urzaiz: 31 de diciembre de 09.00 a 18.00 horas. 1 de enero cerrado.

Ronda de Don Bosco: 31 de diciembre de 09.00 a 18.00 horas. 1 de enero cerrado.

Av. Hispanidade: 31 de diciembre de 09.00 a 18.00 horas. 1 de enero cerrado.

Av. Balaídos: 31 de diciembre de 10.00 a 14.00 horas. 1 de enero cerrado.

Calle Conde de Torrecedeira: 31 de diciembre de 09.00 a 18.00 horas. 1 de enero cerrado.

Av. Gran Vía: 31 de diciembre de 09.00 a 18.00 horas. 1 de enero cerrado.

Calle Sanjurjo Badía: 31 de diciembre de 09.00 a 15.00 horas. 1 de enero cerrado.

Spar Express:

Calle Barcelona: 31 de diciembre de 08.00 a 00.00 horas. 1 de enero de 08.00 a 00.00 (podría cambiar).

Calle Carral: 31 de diciembre de 09.30 a 22.00 horas. 1 de enero de 09.30 a 22.00 horas (podría cambiar).

Alcampo:

Centro Comercial Vialia: 31 de diciembre de 09.00 a 22,00 horas. 1 de enero cerrado.

Avenida de Madrid: 31 de diciembre de 09.00 a 22.00 horas. 1 de enero cerrado.

Calle O Grove, Coia: 31 de diciembre de 09.00 a 22.00 horas. 1 de enero cerrado.

Supermercados Trujillo:

Calle Coruña: 31 de diciembre de 09.00 a 00.00 horas. 1 de enero de 09.00 a 00.00 horas (podría cambiar).

Travesía de Vigo: 31 de diciembre de 09.00 a 02.00 horas. 1 de enero de 09.00 a 02.00 horas (podría cambiar).

Merca Express (Calle Cánovas del Castillo): 31 de diciembre de 09.00 a 21.30 horas. 1 de enero de 09.00 a 21.30 horas (podría cambiar).

Merca Express (Calle Cánovas del Castillo): 31 de diciembre de 09.00 a 21.30 horas. 1 de enero de 09.00 a 21.30 horas (podría cambiar).

Supermercados Vigo (Calle García Lorca): 31 de diciembre de 09.15 a 22.00 horas. 1 de enero de 09.15 a 22.00 horas (podría cambiar).

Supermercados Oliva:

Martínez Garrido: 31 de diciembre de 08.30 a 21.30 horas. 1 de enero de 08.30 a 21.30 horas (podría cambiar).

Emilia Pardo Bazán: 31 de diciembre de 08.30 a 21.30 horas. 1 de enero de 08.30 a 21.30 horas (podría cambiar).

Mercadona:

Calle de Pizarro: 31 de diciembre de 09.00 a 19.00 horas. 1 de enero cerrado.

Calle de Aragón: 31 de diciembre de 09.00 a 19.00 horas. 1 de enero cerrado.

Av. de Madrid: 31 de diciembre de 09.00 a 19.00 horas. 1 de enero cerrado.

Calle de García Barbón: 31 de diciembre de 09.00 a 19.00 horas. 1 de enero cerrado.

Calle de Jacinto Benavente: 31 de diciembre de 09.00 a 19.00 horas. 1 de enero cerrado.

Av. da Florida: 31 de diciembre de 09.00 a 19.00 horas. 1 de enero cerrado.

Mercado Travesas: 31 de diciembre de 09.00 a 19.00 horas. 1 de enero cerrado.

Centros comerciales abiertos el 31 de diciembre y el 1 de enero

Algunas tiendas y centros comerciales de la ciudad de Vigo ya han adoptado el horario especial de apertura durante los domingos del mes de diciembre y los días señalados como hoy 31 de diciembre o mañana 1 de enero.

En este sentido, los centros comerciales de la ciudad olívica permanecerán abiertos, con la mayoría de sus tiendas operativas para aprovechar el tirón de las compras navideñas. Los centros comerciales que estarán hoy abiertos son: