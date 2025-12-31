Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alocada carrera de Navidad: la San Silvestre colorea Vigo y calienta la celebración de fin de año

Casi 10.000 personas, según cifró el alcalde, recorrieron los 4,5 kilómetros de la prueba solidaria que ha vuelto a teñir de color y risas el centro de Vigo

Participantes en la carrera San Silvestre de Vigo 2025. / Marta G. Brea / Marta G. Brea

Alberto Blanco

Víctor P. Currás

Vigo

La carrera más alocada, divertida y solidaria ha vuelto a colorear el centro de Vigo un 31 de diciembre y a convertirse en el primer plato y pistoletazo de salida de la gran celebración de fin de año en la ciudad olívica. Un evento multitudinario que, tras finalizar, cedió el testigo a la siguiente fiesta (no deportiva): la «Tardevieja».

Miles de personas no dudaron en ponerse sus mejores disfraces para comenzar la fiesta en el corazón de la ciudad a las doce del mediodía, hora a la que el llamativo pelotón de corredores inició una carrera para nada competitiva, sino divertida y benéfica.

La San Silvestre de Vigo 2025 se cerró con casi 6.000 inscritos, aunque muchos participaron sin dorsal. Según el alcalde, Abel Caballero, que fue el encargado de dar la salida, hubo 10.000 participantes. La carrera mantuvo el recorrido de su última prueba, aunque con ligeras modificaciones. Los atletas salieron hacia Policarpo Sanz y García Barbón zigzagueando y mezclándose con los principales adornos navideños.

Tras casi su primer kilómetro de recorrido giraron a la izquierda hacia Rosalía de Castro y Serafín Avendaño y continuaron llaneando hasta los jardines de Eugenio González de Haz para afrontar el primer repecho de la prueba para alcanzar Marqués de Valladares por la calle Pontevedra y continuar luego hacia el Náutico a través de Carral e iniciar la parte más exigente de la carrera y empezar a mezclarse en el Casco Vello con los que comenzaban ya con la siguiente fiesta: la de la «Tardevieja».

Los alocados atletas entraron en la zona antigua a través de las calles Mestre Mateo, Teófilo Llorente, O Berbés, Real, Méndez Núñez, plaza Eduardo Chao, rúa Alta y Elduayen antes de volver a Porta do Sol, donde culminó la San Silvestre de Vigo.

El delegado federativo en la ciudad, David Posada, destacó durante la presentación de la San Silvestre 2025 el orgullo que supone organizarla por tercera vez consecutiva y reivindicó su singularidad como «la más participativa de Galicia así como de lo más lúdica y festiva de las que hay en España». El exatleta y ahora dirigente explicó que «ya hay muchas carreras durante el año y esta es una un evento diferente en la que en el que toda la ciudad se vuelca», dejando atrás el carácter competitivo de las de Pontevedra o Vallecas.

Y es que en el caso vigués los disfraces, pelucas y accesorios son los principales protagonistas. Como viene siendo habitual, se entregaron nueve galardones repartidos en tres categorías: mejor disfraz de niños, de adultos y de grupos. La entrega de estos obsequios –que incluyen cestas de Navidad y material deportivo– se realizó en el árbol de Navidad a la conclusión de la prueba.

