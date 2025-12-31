La Orquesta Clásica de Vigo cierra el año con Ravel

No cierra un año en la ciudad sin el emblemático Concierto Extraordinario de Navidad de la Orquesta Clásica de Vigo. El Teatro Afundación acogió este martes esta fecha tan especial, en la que la agrupación decidió rendir un homenaje a Maurice Ravel en su 150 aniversario.

Para la ocasión, la agrupación seleccionó el «Concierto para piano en sol mayor», que el maestro francés escribió inspirado por la música jazz que descubrió durante la gira que realizó por Estados Unidos y que lo encumbró.

Y para acompañarla al piano en esta «verdadera genialidad virtuosística» , la orquesta contó con la colaboración especial de la pianista —y también compositora— Aida Saco Beiroa, gallega afiancada en Nueva York, que comparte con Maurice Ravel la atracción por esta música estadounidense.

Solista

Esta artista, formada en Barcelona, Rotterdam, París y Nueva York, de graduó en la Manhattan School of Music con las máximas calificaciones. En la actualidad compagina su formación —en el master de composición musical para pantallas de la New York University–, con la docencia —en el grado de la misma institución—, la actividad concertística y la compositiva. Uno de sus últimos trabajos es una pieza que estrenará con la Orquesta Sinfónica de las Naciones Unidas.

El programa de ayer también quiso reflejar el ambiente navideño con la pieza clásica por excelencia de estas fiestas: «La suite del Cascanueces», de Piotr Ilich Chaikovski.