«La gente del mar necesita una atención especial por parte de la Iglesia»

La Iglesia dio un paso histórico en su relación con quienes pasan gran parte de su vida embarcados. El Papa León XIV creó oficialmente el Apostolado del Mar como institución con personalidad jurídica propia dentro del Vaticano. Al frente de este nuevo organismo estará Luis Quinteiro Fiuza, el anterior obispo de Vigo, que conoce bien la realidad marinera tanto por su trayectoria pastoral como por su vinculación con Galicia. En esta entrevista explica el alcance de la decisión papal, la importancia social y espiritual del mar y reflexiona sobre fe, sus estudios marxistas y los retos de la Iglesia.

—¿Qué supone la creación del Apostolado del Mar como institución propia?

Hasta ahora el Apostolado del Mar estaba impulsado por Stella Maris, una organización fundada en 1920 en Glasgow por seglares católicos. Durante más de cien años ha hecho un trabajo extraordinario, pero no tenía personalidad jurídica propia. Ahora el Papa León XIV ha dado ese paso decisivo.

—¿Qué cambia con ese reconocimiento jurídico?

Cambia mucho. Significa tener estatutos, estructura, capacidad de actuación directa y una responsabilidad clara de la Santa Sede. El Apostolado del Mar pasa a ser una sección del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. Es una manera de decir que la Iglesia quiere cuidar de forma muy concreta a la gente del mar: a quienes navegan, a sus familias, a los trabajadores portuarios, a todos los que viven de y para el mar.

—¿Por qué es un colectivo que necesita especial protección?

Porque viven en un medio muy duro. Hay personas que pasan meses enteros en alta mar, lejos de su hogar, de su tierra, de sus costumbres. El desarraigo es enorme. Y mientras ellos están fuera, las familias se quedan aquí, o en cualquier parte del mundo: Filipinas, África, Asia… Es una realidad global y muy compleja.

—¿Cree que esa dureza del mar influye en la fe de estas comunidades?

Muchísimo. Es una comunidad especialmente ligada a Dios. El mar te recuerda constantemente tu fragilidad. O sientes que estás bajo la protección de Dios o te sientes completamente desamparado. Por eso la devoción a la Virgen del Carmen es tan fuerte en todo el mundo. Es un reflejo de una religiosidad muy profunda y muy sincera.

—Usted estudió a fondo a Karl Marx, un pensador que se declaraba abiertamente ateo. ¿Por qué ese interés?

Lo estudié en Roma, en la Universidad Gregoriana, a finales de los años setenta. En aquel momento se pensaba que el comunismo iba a durar siempre y que era una realidad con la que había que contar. No fue una manía personal, sino una necesidad académica e intelectual. Tuve profesores jesuitas de enorme nivel y creo que fue un estudio serio y profundo. El marxismo todavía está muy presente en la cultura, en las nuevas relaciones sociales, en la manera de entender el poder. El mundo actual, aunque sea muy capitalista, está profundamente influido por Marx.

—¿La Iglesia acepta a todo tipo de personas, de todas esas nuevas relaciones sociales?

La Iglesia tiene que estar abierta a todas las personas. A todas, sin excepción. Una cosa es que la Iglesia no esté de acuerdo con determinados comportamientos que considera no morales, y otra muy distinta es rechazar a las personas. La Iglesia nunca da la espalda a nadie. La persona siempre está llamada a ser acogida, acompañada y ayudada.

—¿Cómo ve la situación de la fe hoy, especialmente entre los jóvenes?

Hay una gran ausencia de sentido de la vida entre ellos. Las personas necesitan saber quiénes son y para qué viven. Es muy difícil responder a esas preguntas sin tocar el hecho religioso. Puede haber alejamiento institucional, pero también hay una búsqueda muy profunda.

—Da la sensación de que la fe vuelve a estar presente en la cultura popular: películas como «Los domingos», el disco de Rosalía… ¿Cree que eso puede fomentar que haya más creyentes?

Son obras que reflejan que hay una ausencia que la gente siente. No sé si es una moda o algo más profundo, pero sí muestra una búsqueda. Son obras que plantean preguntas reales, dilemas reales, y lo hacen de una manera honesta. Eso ya es muy positivo.

—Hay quien dice que Jesús y el comunismo tienen mucho que ver.

Está claro que el querer que las personas mantengan su dignidad y sean iguales es un principio clarísimo del cristianismo. Pero más que lo contrario podríamos decir que Marx fue un hombre influenciado por Jesucristo a la hora de trazar su doctrina filosófica.