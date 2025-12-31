La concesión del bus mantendrá el mapa de líneas y las frecuencias actuales de Vitrasa

Un nuevo contrato que pasará a ser de servicios, un posible nuevo operador, un coste anual que casi se duplicará pero la misma flota, mapa de líneas y frecuencias que en la actualidad. El bus urbano de Vigo mantendrá su servicio actual cuando entre en vigor la nueva concesión en el segundo semestre de 2026. Después de que la Xunta de Goberno Local del lunes 29 aprobara la licitación de este expediente, la publicación de los pliegos ha descartado cualquier cambio de calado en el transporte público de la ciudad más allá de los ya anunciados. En ese sentido destaca la necesidad de invertir 70 millones de euros en la renovación de 55 autocares —41 eléctricos y 14 híbridos enchufables— o la electrificación de las cocheras actuales.

El resto de los documentos, que alcanzan los 3.000 folios, sintetiza las condiciones contraactuales de la empresa y los datos de viajeros logrados en 2023. El último de los anexos recoge el estudio de movilidad encargado en dicho año y que el Concello aún no había dado a conocer. La oposición ha criticado duramente estas condiciones para el nuevo contrato de 468 millones de euros.

El portavoz del PP, Miguel Martín, lo tachó de «decepcionante» ya que «va a estar muy lejos de ser la revolución que se nos prometió», mientras que Xabier P. Igrexas (BNG) lo elevó a «inocentada irresponsable» a la espera de poder analizarlo en profundidad.