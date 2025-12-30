La calle Príncipe se toma las uvas con la ganadora de 'La Voz', la viguesa Antía Pinal

Los que paseaban este martes por la calle Príncipe se vieron sorprendidos por una precelebración de Fin de año en la víspera de ese día.

Con el reconocido presentador de eventos Carlos Veleiro como maestro de ceremonias se repartieron saquitos de doce uvas entre los viandantes para dar esta especial bienvenida adelantada a 2026.

La iniciativa partió de la zapatería con ADN vigués Dadá que desde su balcón del comercio presentó a una invitada muy especial: la reciente ganadora de La Voz, la también viguesa Antía Pinal, que interpretó uno de los temas que le llevó al triunfo del 'talent show' de Antena 3 hace tan solo unos dias como abanderada del equipo de Pablo López.

Pronto sabremos más de esta cantante emergente, estudiante de arquitectura, ya que el premio por alzarse como triunfadora del programa es la grabación de un álbum bajo el paraguas de la discográfica Universal Music.