Vigo cambia el bando de petardos tras las quejas del sector: prohibidos en vía pública salvo excepciones

El bando municipal de Vigo sobre el uso de pirotecnica publicado por el Concello coincidiendo con las fiesta de Navidad 2025 levantó este año ampollas entre el sector pirotécnico. Era el mismo que en ediciones anteriores, pero probablemente el eco que tuvo en esta edición levantó las alarmas. ¿Por qué? Básicamente porque el texto inicial prohíbía la manipulación y el uso en espacios públicos de cualquier artefacto pirotécnico excepto si se cuenta con autorización municipal.

La Asociación Galega de Industrias Pirotécnicas (AGIP), la Asociación Española de la Pirotecnia (AEPIRO) y la Asociación de Comerciantes de Fuegos Artificiales de España (ACFAE) mostraron su malestar con el Concello de Vigo y le advirtieron que no puede obligar a tener una autorización municipal expresa para utilizar pirotecnia recreativa durante las celebraciones navideñas: «Contraviene la normativa vigente», aseguraron la semana pasada amenazando incluso con denunciar al Concello.

El sector pirotécnico mantiene, además, que «la prohibición general de uso de un producto regulado, autorizado y de uso permitido, así como el sometimiento de dicha actividad a la obtención de una autorización expresa, vulnera la normativa vigente».

Hoy mismo, el Concello de Vigo ha variado el bando municipal, justo cuando queda poco más de un día para una de las noches en la que más artificios de pirotecnia explotan e iluminan la ciudad: la de Año Nuevo. Y, aunque el artículo más conflictivo se ha variado y el Ayuntamiento abre ligeramente la mano, lo hace con bastantes condiciones en lo que a la utilización de artificios pirotécnicos recreativos se refiere (los menos potentes). A grandes rasgos, se elimina la exigencia general de tener que contar con autorización municipal y se permite el uso de ciertos petardos siempre y que se utilicen lejos de personas, viviendas y sin que comprometan la tranquilidad y el descanso, tanto de cualquier vecino como de animales de compañía

Nuevo artículo

El nuevo artículo que prohibía por completo el uso de petardos en vía pública salvo autorización, incluye ahora dichas matizaciones y ha quedado redactado de la siguiente forma: «Está prohibida la manipulación y el uso de artificios pirotécnicos de las clases F1, F2 y F3 de ruido impulsivo de hasta 120 db (son los de peligrosidad baja y media y con menor nivel de ruido) en las vías y espacios públicos de titularidad municipal, excepto cuando ante la notoria falta de concurrencia pública (normal o puntual, como peatón o usuario de vivienda, de vehículo o en ejercicio de otra actividad humana) el uso de dichos artificios no comprometa la tranquilidad, el descanso y el libre desarrollo de personalidad de los potenciales afectados, la integridad de los animales de compañía y, en definitiva, un medio ambiente adecuado a dicha finalidad. En todos los demás casos, tendrá la consideración de uso común especial sujeto a autorización municipal».

El Concello también ha incluido un cambio en el apartado en el que advertía de la prohibición de la venta ambulante de artificios pirotécnicos, en el que ha incluido que también está prohibido el envío de estos productos al público por correspondencia, mensajería u otro tipo de transporte.

¿Qué pedía el sector?

Las asociaciones que representan al sector pirotécnico habían propuesto al Concello de Vigo que la prohibición que reflejaba el bando fuera sustituida por «una prohibición de manipulación o uso de artificios pirotécnicos de las categorías F1, F2, F3, P1 Y TI sin respetar las instrucciones de uso y las medidas y distancias de seguridad», que obligatoriamente figuran en los envases de los propios artificios. También le sugirieron que el citado bando señalara que «los dispositivos pirotécnicos que empleen más de 10 kilos de materia reglamentada deben contar con autorización, conforme establece la legislación vigente».

El sector pirotécnico había asegurado también en su comunicado que los usuarios estaban trasladando la inquietud generada por el Bando del Concello de Vigo a los establecimientos autorizados de venta pirotécnica. Y estos, representados por AGIP, AEPIRO y ACFAE, temen que esta incertidumbre se generalice y provoque una caída de las ventas. «Las Navidades representan la temporada alta de la pirotecnia recreativa». Según la industria pirotécnica, durante estas fechas la facturación de la pirotecnia de consumo ronda el 80% por ciento del total anual. «Además, la campaña de Navidad diseñada y puesta en marcha por el Ayuntamiento de Vigo impulsa el consumo de pirotecnia recreativa por parte de particulares y afianza las ventas del sector en la capital olívica durante estas fechas», agregan.

Prohibición total de facto

La Asociación Gallega de Industrias Pirotécnicas (AGIP), la Asociación Española de la Pirotecnia (AEPIRO) y la Asociación de Comerciantes de Fuegos Artificiales de España (ACFAE) aseguraron que «la prohibición general impuesta a través del Bando inicial publicado [por el Concello de Vigo, además de contravenir la normativa vigente en la materia, determinaba de facto la prohibición total de la actividad, puesto que no resulta factible autorizar la venta de un producto cuyo uso se prohíbe».

Las tres asociaciones, además de señalar que la prohibición del uso de pirotecnia recreativa en el municipio de Vigo provocaba «un evidente perjuicio patrimonial a las empresas del sector debidamente autorizadas», advirtieron que, de mantenerse la redacción inicial del Bando, la reparación de ese daño «será oportunamente reclamada».