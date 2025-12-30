La UTE Revivis y Abal construirá la biblioteca de Teis por 1 millón
La UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por la firma pontevedresa Construcciones Abal, y la portuguesa Revivis será la encargada de la construcción de la futura biblioteca de Teis. Esta UTE se ha hecho con la adjudicación de las obras por 1,1 millones de euros, cuyo plazo de construcción es de 15 meses. El nuevo edificio constará de dos pisos y se dispondrán en él casi un centenar de puestos de lectura.
