Las Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro viven la época de mayor presión desde su apertura

Un récord de demanda tras otro. En Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo han rebasado los 600 adultos atendidos en dos de las últimas cuatro jornadas. La media diaria se ha elevado a 560 casos, un 30% que la global de 2024 (con 430 casos diarios). Señalan fuentes del servicio que están siendo días «tremendos», los peores desde que abrió el nuevo hospital.

Los lunes son días habitualmente complicados en las urgencias de adultos del Cunqueiro. Ayer alcanzaron las 626 asistencias. El viernes 26, tras las fiestas de Nochebuena y Navidad, se vivió como un lunes, con 616 atenciones. Y el fin de semana, cuando la actividad suele descender bastante, no lo hizo tanto: hubo 525 visitas el sábado y 476 el domingo. «Uno de los peores que hemos tenido», aseguran en el servicio, que ven un calendario muy parecido las próximas semanas. Temen especialmente el día 2 y el 7 de enero.

La gripe es la principal causa de esta presión tan elevada. Más del 40% de las pruebas efectuadas están dando positivo, un índice muy elevado. Llegan de todas las edades, pero los más graves son personas mayores que se descompensan. Los profesionales coinciden en que se sí se está percibiendo un porcentaje mayor de pacientes que no se han vacunado, frente a los que han optado por inmunizarse, por lo que animan a la población a hacerlo si aún no se han decidido.

Otro factor es la coincidencia con el virus respiratorio sincitial. Si la gripe ha llegado este año adelantada, con respecto a su calendario habitual, al VRS le ha pasado lo contrario. El virus que provoca la bronquiolitis en los más pequeños, pero que también ataca a adultos, suele ser la antesala de la influenza. Pues este año están coincidiendo en tiempo.

Además, se están dando factores que favorecen la propagación de las infecciones respiratorias como el frío seco o los encuentros típicos de las fechas navideñas.

Para hacer frente a esta situación, el Área Sanitaria de Vigo ya había previsto un Plan de Invierno con refuerzos, entre otros sitios, en Urgencias, que han tenido que complementar con contrataciones adicionales. También han echado mano de la nueva herramienta de este año, las guardias localizadas de profesionales ante imprevistos. Las están utilizando, principalmente, cuando los propios trabajadores caen enfermos.

Y, aun así, con la alta presión, en determinados momentos, se están produciendo esperas de varias horas para la atención de los casos más banales, y consecuentemente, más demoras de las deseables también en otros casos con mayor complejidad. Los profesionales se sienten saturados y las instalaciones también lo están. En la zona de boxes escasea el espacio y han tenido que redistribuir salas para poder aislar a los pacientes respiratorios del resto.

El Sergas no habilita más camas

El porcentaje de ingresos este lunes fue del 18%, cuando normalmente ronda el 14%. Necesitaron cama 114 personas en un solo día. Fueron 393 en cuatro días.

En un hospital donde los tiempos de traslado de los ingresos a planta suelen ser ágiles por su gran flexibilidad a la hora de ampliar camas, estos días se están resintiendo. La ocupación es muy alta (del 95% el lunes) y la Dirección del Área Sanitaria de Vigo ha optado por no abrir más camas. «Se han dado muchas altas y han quedado muchas camas libres en Cunqueiro y Meixoeiro», defiende.

Para poder abrir más camas es necesario más personal que las pueda atender. Hay un problema para contratar más profesionales, especialmente, de Enfermería. La plantilla habitual, como están en su derecho, se coge días libres y permisos por Navidad, y en las listas de contratación no hay personas disponibles.

Durante las fiestas, se han reducido mucho las cirugías (ayer se realizaron 39 con ingreso y, desde el día 22, solo 87). Por una parte, por las vacaciones del personal y por el rechazo de los pacientes a estar hospitalizados en estas fechas, como sucede todos los años, pero también se ha contado con esta circunstancia para usar las camas quirúrgicas para pacientes médicos.