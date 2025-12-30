Transportes vuelve a excluir a Teis en el mapa de reducción del ruido de la AP-9

El barrio de Teis seguirá sufriendo el «peaje» en materia de ruido de ser la principal entrada a Vigo durante al menos cuatro años más. El Ministerio de Transportes ha vuelto a excluir al tramo urbano de la Autopista del Atlántico de su mapa de medidas contra la contaminación acústica, donde figura Chapela, parroquia con la que ha compartido esta reivindicación durante décadas. Así lo constata la última actualización de su «Plan de Acción contra el Ruido en los grandes ejes viarios de la Red de Carreteras del Estado» dado a conocer este mes.

La cuarta fase de esta iniciativa desarrollada con fondos europeos fija 8,8 kilómetros en los que se implementarán nuevas medidas reductoras en la materia. Entre todos ellos destaca, como el de mayor longitud y único en Galicia, el tramo de la AP-9 desde el puente de Rande hacia la ciudad. Sin embargo, el Ministerio ha decidido no extender esta solución más allá del límite municipal entre Vigo y Redondela. Para la instalación de las mismas calcula un coste de 5.436.59 euros en la ejecución material de las obras, cifra que podría incrementarse al añadir el beneficio industrial. La concesionaria de la explotación del vial, Audasa, será la encargada de instalar 2.643 metros de barreras acústicas en cumplimiento con el RD 1359/2018.

«Asimismo, dada la existencia de numerosas viviendas afectadas por la ampliación de la autopista en la zona de Chapela, es necesaria la ejecución de actuaciones al objeto de reducir la contaminación acústica en la zona», recoge el citado decreto en el que se incluía El ámbito de actuación será entre los puntos kilométricos 148,793 —al final del puente de Rande— y el 151,114 que marca el desvío hacia Puxeiros y el inicio del ramal de la AP-9V hacia el centro de la ciudad olívica.

Durante estas curvas hay viviendas y dotaciones públicas como el instituto de secundaria y FP o el centro de salud a ambos lados de la calzada. El documento analiza aquellos «grandes ejes viarios» que en 2021 superaron los 3 millones de vehículos anuales, alcanzando las 4.000 zonas de impacto acústico. El documento estuvo sometido a información pública durante este mes de diciembre, aunque el periodo de alegaciones se cerró sin ninguna modificación. El horizonte de aplicación alcanza hasta 2029, por lo que habrá que esperar hasta la próxima década para poder incorporar al tramo de Teis a los beneficiados de estas pantallas protectoras. En ese momento la AP-9 cumplirá medio siglo dividiendo y afectando al populoso barrio, siendo la presión vecinal una constante durante este periodo. Durante este próximo lustro está prevista también la humanización de la autopista hasta la salida final en el centro urbano. En total, más de 40.000 metros cuadrados para usos de espacio ciudadano y zonas verdes en los pasos superiores de A Trapa, Buenos Aires, los institutos de Coutadas, el entorno de Vialia y la conexión con Alfonso XIII.

Máximos de tráfico

Ambos tramos de acceso a Vigo desde el norte se encuentran, tras las citadas obras de ampliación de la década pasada, en máximos históricos. El de Chapela alcanzó en 2024 los 69.120 vehículos por jornada, lo que refleja un aumento del 3,56% en su Intensidad Media Diaria (IMD) respecto a 2023.

En cuanto al primer medidor en el término municipal olívico la cifra cae a los 56.476 vehículos hasta antes de la salida de Buenos Aires. En este caso se queda a las puertas de igualar la cifra previa a la pandemia (57.203) y a una distancia un poco mayor del récord histórico de 2010 con 65.953 coches.

En la segunda fase del Plan de Acción contra el Ruido (PAR) ya se incluyó un vial del área metropolitana: la A-55 entre Vigo y O Porriño. En total fueron 14.870 metros de pavimento fonoabsorbente y barreras acústicas repartidos en 10,29 kilómetros, requiriendo además una inversión de unos 14,9 millones de euros en total.