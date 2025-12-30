Audasa ejecuta la mayor subida de todas las autopistas estatales con el Año Nuevo: un 4,68% más

Ya se conoce el alcance del nuevo «tarifazo» en la Autopista del Atlántico con el Año Nuevo. Audasa se beneficiará de la mayor subida de los peajes de titularidad estatal al aprobar el Ministerio de Transportes un incremento del 4,68% en los precios de sus peajes a partir del 1 de enero de 2026. La cifra de la AP-9 supera así a la del resto de viales que gestiona la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (SEITT), donde el incremento a partir de este jueves es del 3,64%.

Esta diferencia se basa en el 1% de canon anual que Audasa puede aplicar desde 2018 en virtud de las obras de ampliación efectuadas en la pasada década en el puente de Rande y la circunvalación de Santiago. Al igual que la prórroga de la concesión efectuada por el Gobierno de Aznar y señalada como ilegal por la Comisión Europea, esta subida se mantendrá hasta agosto de 2048.

En el mismo porcentaje que la autpista gallega se sitúan la AP-7 entre Alicante y Cartagena y la AP-46 que sirve de acceso a Málaga desde Antequera. Sin embargo, ambas carreteras tienen una alternativa en forma de autovía libre de peaje como son la A-7 y la A-45 que discurren en paralelo.

En cualquier caso la subida pudo ser aún mayor, ya que la revisión de tarifas sin subvenciones apuntaba a un incremento del 5,83% que hubiera superado con creces al IPC interanual. «A finales de 2022 se habilitó una subvención para mitigar los efectos de la alta inflación, y se estableció la obligación de eliminarla a finales de 2026, repercutiéndola en el usuario de forma escalonada en el plazo de tres años», indican en su comunicado fuentes ministeriales.

El importe que el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible destinará para esta subvención en 2026 se estima en 15 millones de euros. En total, la cantidad subvencionada por el Ministerio entre 2023 y 2025, supera los 73 millones de euros, que han sido sufragados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Nuevos precios de la AP-9 en 2026

La subida del 4,68% en la AP-9 a partir del día 1 hará que varios trayectos rebasen barreras simbólicas. Los precios oficiales están a la espera del redondeo efectuado por Audasa, que suele penalizar los trayectos más cortos como los del área de Vigo al fijarlos en múltiplos de cinco. El viaje entre Vigo y A Coruña ascenderá a 21,41 euros, mientras que el recorrido íntegro de Tui a Ferrol apunta a 28,11 euros.

En el caso de los viajes intermedios, la comunicación entre Vigo y Pontevedra pasa de los 4,85 euros a 5,08 euros como mínimo. Hasta Santiago de Compostela habrá que añadir otros 7,54 euros para alcanzar los 12,61 euros. En el área metropolitana las subidas se notarán en mayor porcentaje. El trayecto entre Vigo y O Porriño subirá por encima del 5% hasta los 2,10 euros, mientras que cruzar el puente de Rande rozará los 1,50 euros de peaje en la sombra.

Descuentos en el resto de la red

Por su parte, las tarifas de las autopistas de peaje que gestiona la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (SEITT) ­­ —R- 3/R-5; R-2; R-4, M-12, AP- 7 (Cartagena-Vera), AP-36 (Ocaña-La Roda) y la AP-41 (Madrid-Toledo)—, tendrán en 2026 un incremento del 2% para todas las categorías de vehículos, de conformidad con lo recogido en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de diciembre de 2024, por el que se aprueban las tarifas aplicables en determinadas autopistas de la Red de Carreteras del Estado.

En esta subida de tarifas de las autopistas gestionadas por SEITT no se incluye la autopista AP-7 (Circunvalación de Alicante), que pasa a ser de uso libre y gratuito para sus usuarios, tras el Acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 2025.