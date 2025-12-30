El Papa nombra a Luis Quinteiro Fiuza presidente mundial del Apostolado del Mar

La Santa Sede a través del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, ha nombrado a Monseñor Luis Quinteiro Fiuza (obispo emérito de Tui-Vigo) como presidente del Apostolado del Mar; y al Padre filipino Ritchille Salinas SVD, Secretario General del mismo.

Este nombramiento nace a raíz del quirógrafo (documento oficial emitido y firmado personalmente por el Santo Padre, que sirve para promulgar decisiones importantes, establecer normas, modificar estatutos de instituciones vaticanas) del Papa León XIV en el cual erigió y aprobó el pasado 6 de noviembre los estatutos del «Apostolado del Mar» como órgano central y de coordinación de la Obra del Apostolado del Mar.

Tras la creación del Apostolado del Mar como órgano central y de coordinación, D. Luis Quinteiro Fiuza y el P. Salinas pasan a ser las personas de referencia a nivel mundial, teniendo como tarea principal, el preparar la primera Asamblea General del Apostolado del Mar.

Mons. Luis Quinteiro Fiuza desempeñó por más de 20 años, el cargo de obispo promotor del Apostolado del Mar en la Conferencia Episcopal Española (CEE).

El Stella Maris – Apostolado del Mar es la organización internacional de la Iglesia Católica, fundada en Glasgow en 1920 y presente en España desde 1927, cuyo objetivo es brindar a la gente del mar, a través de sus centros Stella Maris, la asistencia humana-espiritual que puedan necesitar para su bienestar durante su estancia en el puerto, así como el apoyo a sus familias.

Esta actividad se realiza de manera totalmente desinteresada y va dirigida a todos los marineros de cualquier raza, nacionalidad y sexo, respetando siempre su cultura, religión o ideología.

El Stella Maris – Apostolado del Mar visita los barcos y se pone a disposición de la tripulación. Ante cualquier problema se esfuerza en ayudarles y siempre ofrece una acogida humanamente cálida. Su lema es «Un hogar lejos del hogar».