El obispo de Vigo preside la Traslación del Apóstol

Este año, para la cofradía del Apóstol Santiago, el 30 de diciembre ha sido una fecha aún más especial: ha celebrado su 25 aniversario en uno de los eventos más esperados, la Traslación del Apóstol.

En esta festividad se conmemora el traslado del cuerpo del Apóstol Santiago el Mayor, desde Jaffa (Palestina) hasta Galicia, para recibir sepultura en el lugar en el que hoy se levanta la catedral de Santiago. El obispo, monseñor Antonio Valín, fue el encargado de presidir la eucaristía.

Durante el evento se repartieron las medallas a los nuevos cofrades, cinco mujeres y un hombre. Más allá del acto ceremonial, pasan a formar parte de la cofradía y se comprometen a fomentar el culto al Apóstol Santiago, a orientar y ayudar a los peregrinos y a cumplir los objetivos anuales.

La cofradía celebra todas las fiestas jacobeas. El 23 de mayo la aparición del apóstol en la batalla de Clavijo; el 25 de julio la solemnidad del apóstol Santiago; y finalmente la traslación de sus restos, el 30 de diciembre. El día 2 de enero, aniversario de la aparición de la Virgen se celebrará una misa en su honor.

El párroco José Antonio Marzoa asegura que hay un incremento paulatino de fieles, sobre todo de edad media, entre los 40 y los 60 años. «Cada año en la cofradía entran seis, ocho o diez cofrades», resalta Marzoa. No hay perfiles concretos, el párroco informa de que cualquier cristiano que tenga devoción al apóstol y y que quiera, puede pertenecer a la cofradía, siempre que se comprometa con ella.