Mediar antes de demandar: esta obligación reduce en 5.000 los pleitos de Vigo

Reducir la litigiosidad, desatascar los juzgados y ofrecer una justicia más rápida. Estos son los tres objetivo que buscaba el Ministerio con la puesta en marcha de la Ley de Eficiencia Procesal. Arrancó el pasado mes de abril con la medida, obligatoria, de mediar o negociar con la parte contraria como paso previo a la demanda, y en solo 9 meses ya se ven los resultados: los tribunales de Vigo registraron en 2025 un total de 4.519 causas menos que el año pasado, cerrando el ejercicio con 49.992 procedimientos, casi un 10% menos. Dicho de otra manera, de cada diez pleitos que se tramitaban, ahora uno ya no entraría en los juzgados.

Esta obligación de intentar conciliar antes de interponer la demanda es la gran causante de esta caída en la litigiosidad en Vigo. Solo hay que mirar los procedimientos en vía civil: este año se cerró con 21.828 frente a los 25.715 que se registraban al término de 2024.

Demandas inadmitidas

Y es que cualquier demanda que se presente en los tribunales y carezca de mediación previa, se inadmite de facto.

Esto ocurrió con buena parte de los procedimientos monitorios, pequeñas deudas absorbidas en masa por fondos buitre para reclamar luego a los consumidores. Aunque sigue siendo el procedimiento más frecuente, con 6.666 pleitos, esta cifra es sustancialmente menor de la registrada el año pasado cuando se tramitaron 8.500 monitorios.

También los litigios hipotecarios cayeron casi a mitad. Tras la avalancha hace menos de un lustro de los pleitos de cláusulas suelo, en 2024 volvieron a resurgir debido a una posible prescripción y a la posterior sentencia de la Justicia europea que zanjó esta cuestión y amplió el plazo para reclamar los gastos hipotecarios. Así, el año pasado hubo un aluvión de 3.176 demandas que en este 2025 se han reducido a 2.080 procedimientos.

Doble de actos de conciliación

Frente a esto, está la casuística más destacada, los actos de conciliación. Al término del año, los juzgados civiles celebraron 1.461, el doble que hace un año

Jurisdicción Social

Además de esta jurisdicción, los juzgados especializados en temas laborales también experimentaron una caída de la litigiosidad, especialmente notoria en los procedimientos de despidos y reclamación de salarios y cantidades. Los siete órganos de Vigo asumieron 6.381 casos, un millar menos que en 2024 (7.463), de los cuales 1.347 fueron por despidos (470 objetivos, 611 disciplinarios y 266 por la vulneración de derechos fundamentales) y 1.600 reclamaciones de salarios. El año pasado se contabilizaron más de 2.000 demandas de esta naturaleza.