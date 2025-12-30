Medallas para los cofrades en la Traslación del Apóstol
R. V
El obispo Mons. Antonio Valín presidirá la eucaristía para celebrar la festividad de la Traslación del cuerpo del Apóstol Santiago, desde Jaffa (Palestina) hasta Galicia para recibir sepultura. Tendrá lugar este martes 30 de diciembre en la iglesia de Santiago el Mayor de Vigo. A las 19.30 horas. En ella, se realizará la imposición de medallas a los nuevos cofrades, que de esta manera, pasan a formar parte de la Cofradía del Apóstol Santiago. Tendrán el deber de fomentar el culto, estimular la peregrinación en su dimensión cristiana y prestar atención a los peregrinos.
