Luz verde ambiental al nuevo gran barrio residencial de Vigo entre la Avenida de Madrid y Lavadores

El desarrollo del Ofimático, uno de los grandes proyectos urbanísticos pendientes de Vigo, acaba de superar un trámite clave. La Xunta de Galicia ha dado luz verde ambiental al proyecto de interés autonómico previsto en el ámbito SUB 405, lo que despeja el camino para transformar una amplia bolsa de suelo situada entre Lavadores y la Avenida de Madrid en un nuevo barrio residencial.

La actuación, promovida por el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), prevé la construcción de unas 1.715 viviendas según refleja el documento ambiental, lejos de las 2.300 que se preveían inicialmente, de las cuales la gran mayoría —alrededor del 80%— estarán destinadas a vivienda protegida, en un momento marcado por la fuerte demanda residencial en la ciudad. Fuentes de la Consellería de Planificación de Infraestruturas apuntan de momento se trata de una estimación y que el número final de viviendas que se construirá se especificará tras la aprobación inicial del proyecto, prevista ya inicios del nuevo año, y donde también se especificará la superficie destinada a usos terciarios y comerciales. Las viviendas serán, en todo caso, impulsadas tanto por las administraciones como por constructores y cooperativas, combinando por tanto la iniciativa público-privada.

El ámbito ocupa más de 211.000 metros cuadrados en una zona hoy en gran parte sin urbanizar, junto a la antigua estación de autobuses y uno de los principales accesos a Vigo. El plan apuesta por un desarrollo de alta densidad en el frente de la Avenida de Madrid, con edificios de hasta doce plantas, y por una ordenación más baja y escalonada hacia el interior, además de una zona de vivienda unifamiliar pensada en parte para el realojo de vecinos afectados.

La Xunta considera que el proyecto no tendrá impactos ambientales graves, aunque impone condiciones. Entre ellas, la obligación de realizar un estudio acústico específico por el ruido del tráfico de la A-55, medidas para integrar el nuevo barrio en el paisaje urbano y la protección de varios elementos patrimoniales, como hórreos y distintos inmuebles protegidos ubicados en la zona.

El desarrollo también contempla un gran corredor verde vinculado al Parque Lineal del Lagares, nuevas dotaciones públicas, equipamientos y una red viaria que conectará el barrio con las calles del entorno. Se plantean, concretamente, unos 60.000 metros de zonas verdes siempre siguiendo unas pautas que permitan la integración paisajística con todo el entorno. El objetivo es que en 2027 se inicien las expropiaciones y que en 2028 arranquen las obras de urbanización de todo el ámbito, una de las grandes actuaciones de vivienda protegida planteadas por la Xunta en Vigo

El proyecto generó alegaciones del Concello de Vigo, propietarios y particulares, sobre cuestiones como la movilidad, la altura de los edificios o el cumplimiento del porcentaje de vivienda protegida, que deberán resolverse en la versión definitiva.

Con este aval ambiental, el Ofimático encara ahora la fase decisiva de su tramitación, con un horizonte de varios años por delante para convertirse en uno de los principales focos de crecimiento urbano de Vigo. Hay que tener en cuenta que, cuando se finalice esta actuación, ya estará lista la reforma de la Avenida de Madrid, unas obras que han espoleado el interés inmobiliario en la zona.