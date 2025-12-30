La felicitación del alcalde: «¡Viva Vigo! ¡Os quiero!»
«Desde Vigo, la ciudad que se viste cada año de Navidad», así comienza Caballero su felicitación navideña, en la que destaca los valores de estas fechas y reseña la importancia de que el mundo entero disfrute de la ¡felicidad de la ciudad. Se despide con su habitual «os quiero» y desea una feliz Navidad.
- El mejor pueblo de España para jubilarse está en Galicia: vivienda barata, buenos servicios y patrimonio histórico
- Peinador, un aeropuerto de alto coste: Vigo es la terminal con menor peso de las 'low cost' entre los 25 más utilizados de España
- El fiscal pide el cierre «urgente» de un salón de masajes eróticos en Plaza España
- Vigo estuvo a la temperatura de Helsinki esta madrugada
- El Tren Celta entre Vigo y Oporto también parará en Redondela, O Porriño y Tui desde el 1 de enero
- Davila 26/12/2025
- La ciudad de Galicia que National Geographic recomienda a partir de los 50 años
- Nueva Zelanda busca a un marinero gallego desaparecido a bordo del «Viking Bay»