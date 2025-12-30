Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Récord Urgencias CunqueiroNueva concesión Vitrasa'Tractorada' OurenseBúsqueda marinero en Nueva ZelandaCuerpo niña muerta naufragio Indonesia
instagramlinkedin

La felicitación del alcalde: «¡Viva Vigo! ¡Os quiero!»

La felicitación del alcalde: «¡Viva Vigo! ¡Os quiero!» |

La felicitación del alcalde: «¡Viva Vigo! ¡Os quiero!» |

«Desde Vigo, la ciudad que se viste cada año de Navidad», así comienza Caballero su felicitación navideña, en la que destaca los valores de estas fechas y reseña la importancia de que el mundo entero disfrute de la ¡felicidad de la ciudad. Se despide con su habitual «os quiero» y desea una feliz Navidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents