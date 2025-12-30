Denuncian la «grave escasez de personal» y el «deterioro evidente de la atención» en una residencia de Vigo
UGT Sanidade reprueba la situación «especialmente preocupante» que atraviesa el centro de mayores Alvi Beade
E. P.
UGT Sanidade ha denunciado públicamente este martes la situación «especialmente preocupante» que atraviesa la residencia de mayores Alvi Beade, ubicada en Vigo, como consecuencia de una «grave y persistente escasez de personal» que provoca un «deterioro evidente de la atención» a los usuarios.
En un comunicado, el sindicato ha lamentado que la «insuficiencia» de efectivos provoca «retrasos significativos» en las tareas básicas y esenciales, como la higiene diaria, la movilización de los mayores o la correcta administración de las comidas.
«Esta situación está generando un funcionamiento claramente por debajo de os estándares mínimos exigibles en un centro asistencial, comprometiendo tanto el bienestar como la seguridad de los residentes», han apuntado desde UGT, reivindicando que esta denuncia «cuenta con el consenso del comité de empresa» del centro.
«Tras numerosas reuniones con la dirección, constatan la negativa reiterada de la empresa a contratar personal suficiente»
«Tras numerosas reuniones con la dirección, constatan la negativa reiterada de la empresa a contratar personal suficiente y la imposibilidad de conseguir un acuerdo que garantice una atención digna y segura», han añadido.
Por todo ello, UGT ha exigido una «actuación inmediata» por parte de la dirección, advirtiendo que si no lo hace, continuará con las denuncias y las movilizaciones necesarias hasta que se adopten medidas «reales y efectivas».
