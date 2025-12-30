De la huerta del hospital al plato del comedor social

«Louvemos o que dá para xantar a terra», escribía en el prefacio de su obra «A cociña galega», Álvaro Cunqueiro, que entre sus muchas facetas cultivaba la de gourmet de la pluma. En el hospital que lleva el nombre de este cronista de la cultura gallega a través de su gastronomía, el centeno y las habas de invierno empiezan a crecer en grandes bancales.

A horta do Cunqueiro es la asociación sin ánimo de lucro que han creado entre la Sociedad Concesionaria Novo Hospital de Vigo y el Área Sanitaria de Vigo para gestionar el espacio que se ha creado frente a las velas de ingreso del complejo de Beade y que promueve el aprendizaje y la economía circular. Todo lo que produzca irá a parar a comedores sociales.

Empezarán con el de las Misioneras del Silencio, que ya han seleccionado de un listado de unos 70 productos de la huerta atlántica los que más presencia tienen en sus menús. Pero el gerente de la sociedad concesionaria y vicepresidente de esta ONG, Enrique Nieto, avanza que hablarán con dos o tres más.

Invernadero que están montando en la zona del huerto. / Marta G. Brea

Cuentan con 14 bancales de cultivo de 10 metros cuadrados, seis módulos de compostaje, un invernadero y un semillero (para secar las semillas para el próximo año), con los que realizar todo el ciclo. Lo llevarán desde A Milpa do Salnés. Guillermo Rodríguez explica que usan un método biointensivo para producir lo máximo por metro cuadrado sin insumos exteriores, sin maquinaria agrícola, sin productos de síntesis química y sin casi energía. Acumulan 16 años de experiencia en Latinoamérica y Galicia.

Lo importante es la fertilidad del suelo, por eso han empezado por unos cultivos para nutrir y mejorar el suelo: centeno, haba de invierno y altramuz. Los siguientes serán ajos, chícharos, tirabeques y fresas. Harán tres o cuatro ciclos al año y nunca estará sin cultivo. Ya tienen diseñada la rotación para dos años. Lo protegerán de plagas con una barrera perimetral de plantas medicinales y aromáticas.

«Temos vocación medioambiental con agricultura rexenerativa», explica Rodríguez y añade: «Estamos recuperando a tan rica cultura agraria que pouco a pouco estase a perder».

Fines

Y el proyecto pretende compartir ese conocimiento. A partir de que a principios de año se firme el necesario convenio con el Sergas, se abrirá a visitas de 11 a 18 horas en días laborables. Se trabajará mediante voluntariado abierto al personal del hospital (ya sea del Sergas o de las empresas que trabajan con la concesionaria).

A la plantilla del complejo se les ofertarán cursos de agricultura biointensiva. Y también se ofrecerán visitas divulgativas para los colegios. Tendrán, además, un fin terapéutico. Se planean actividades con pacientes que tienen ingresos de media duración, como son los del área de salud mental o los oncológicos y también se prevén visitas desde Pediatría.

La construcción ha corrido a cargo de la concesionaria, que avalará económicamente su funcionamiento, aunque esperan obtener los ingresos necesarios de simpatizantes, empresas colaboradoras (en dinero o especie) y subvenciones que consiga recabar como asociación. Nieto garantiza que «el Sergas va a poner cero euros».