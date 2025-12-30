El Chuvi, tercer mejor hospital de Galicia según el Instituto Coordenadas

El Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña se mantiene como el principal centro de Galicia, según el Índice de Excelencia Hospitalaria (IEH), que de forma anual publica el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (ICGEA). Mantiene también su segunda plaza respecto al año pasado el Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, pero el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo sube dos posiciones y se coloca en tercer lugar. Pierde esta tercera posición el Hospital Universitario Lucus Augusti (Hula), que baja al quinto puesto. Por su parte, el Hospital Quirónsalud A Coruña repite en el cuarto puesto.

Este análisis conjunto de centros hospitalarios, tanto públicos como privados, elaborado mediante encuestas a 2.300 profesionales de la salud de toda España, vuelve a colocar a la Fundación Jiménez Díaz en esta décima edición como el mejor hospital de España.

El Índice de Excelencia Hospitalaria analiza de forma anual centros hospitalarios españoles que más apuestan por la cualificación de su personal, las inversiones en infraestructura hospitalaria y en tecnología médica, el nivel científico y la atención al paciente. «España cuenta con uno de los sistemas hospitalarios más robustos y sólidos de Europa», asegura el vicepresidente del Instituto Coordenadas, Jesús Sánchez.