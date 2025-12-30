La Cámara lanza dos nuevos retos de empresas y servicios sociales para captar talento

La Cámara de Comercio de Vigo, Pontevedra y Vilagarcía ha puesto en marcha dos nuevos desafíos de innovación, basado en retos reales, en el marco del proyecto startTIC, la Incubadora de Alta Tecnología impulsada junto al Consorcio de la Zona Franca de Vigo y Gradiant.

Por un lado, se activará un ciclo dirigido a emprendedores, startups, profesionales y estudiantes del ámbito tecnológico, a partir de retos específicos planteados por los socios del proyecto. El objetivo es identificar talento, conectar el sector TIC con necesidades reales del tejido productivo y acompañar el desarrollo de soluciones tecnológicas viables a través de un proceso de selección y mentoría.

En segundo lugar, la Cámara impulsa un segundo ciclo centrado en retos propuestos por entidades sociales del territorio, con el fin de acercar la innovación tecnológica al ámbito social y generar soluciones digitales con valor comunitario.