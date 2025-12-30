Caballero despide el 2025, «el mejor año en la historia de la ciudad»

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, presentó esta mañana el balance de su gestión durante este año 2025, que calificó como «el mejor año de la historia de la ciudad en todos los ámbitos». El regidor destacó la fortaleza de la economía local, el crecimiento del empleo, el avance del Vigo Vertical, las políticas medioambientales y el desarrollo urbano como ejes de un ejercicio “excepcional”.

Uno de los hitos principales fue la aprobación del decimonoveno presupuesto consecutivo en 18 años, algo que, en palabras del alcalde, «muy pocas ciudades del mundo pueden decir». Las cuentas municipales alcanzan los 426 millones de euros de recursos propios, casi el doble que en 2008, y mantienen al Concello con deuda cero desde 2012. Caballero subrayó además que Vigo tiene la presión fiscal más baja de Galicia y un plazo de pago a proveedores de entre cuatro y seis días.

En materia urbanística, el nuevo PXOM fue definido como una herramienta clave para convertir Vigo en un modelo verde, dotacional y libre de especulación. El plan prevé 51.400 viviendas, más de 14.000 protegidas, con especial atención a la juventud y al alquiler social. Como novedad, el Concello puso en marcha la empresa municipal de vivienda, con proyectos como más de 200 viviendas protegidas en Santa Cristina y la compra de inmuebles para alquiler asequible.

El balance también puso el foco en las infraestructuras. Caballero destacó los avances para la humanización de la AP-9, el inicio de las obras en el Barrio do Cura y las rehabilitaciones en numerosos barrios. En movilidad, celebró el impulso al AVE directo Vigo-Madrid por Cerdedo, la salida sur ferroviaria hacia Portugal y el compromiso del Estado para construir la autovía en túnel hasta O Porriño, con una inversión de 400 millones de euros.

En el ámbito económico, el alcalde resaltó la futura fábrica de microchips fotónicos en la Zona Franca, el crecimiento de Indra, la consolidación de Conxemar y el impacto de los fondos PERTE. «Vigo tiene hoy el mayor nivel de empleo de su historia», afirmó, atribuyendo parte de ese crecimiento al turismo, las obras municipales y los planes de empleo locales.

Precisamente el turismo volvió a ser uno de los grandes motores de la ciudad. Caballero reivindicó el liderazgo de Vigo como destino turístico gracias al Nadal, que atrajo el pasado año 6,6 millones de visitas/día, así como eventos como O Marisquiño, los conciertos de Castrelos o la Reconquista. La ocupación hotelera media alcanza el 80% anual y genera entre 4.000 y 5.000 empleos.

El balance incluyó también un amplio repaso a las políticas sociales, educativas, culturales y deportivas, con inversiones récord en ayuda a domicilio, becas, instalaciones deportivas, museos y programas para mayores y jóvenes. En medio ambiente, el alcalde destacó la transformación del antiguo zoo en Vigo Nature, la recuperación del litoral y una inversión de 25 millones de euros en parques y jardines.

Caballero cerró su intervención asegurando que Vigo vive «una fase de crecimiento económico y atención social sin precedentes», que sitúa a la ciudad como un referente a nivel nacional e internacional. «2025 será recordado como el mejor año de la historia de Vigo», concluyó.