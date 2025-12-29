La Xunta habilita 14 aulas en centros públicos
- Vitrasa se despide (¿para siempre?) de uno de sus símbolos en Vigo
- El mejor pueblo de España para jubilarse está en Galicia: vivienda barata, buenos servicios y patrimonio histórico
- Muere a los 81 años el hermano del alcalde de Vigo y padre del exsecretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero
- El fiscal pide el cierre «urgente» de un salón de masajes eróticos en Plaza España
- Vigo estuvo a la temperatura de Helsinki esta madrugada
- Peinador, un aeropuerto de alto coste: Vigo es la terminal con menor peso de las 'low cost' entre los 25 más utilizados de España
- El Tren Celta entre Vigo y Oporto también parará en Redondela, O Porriño y Tui desde el 1 de enero
- El restaurante más bonito del interior de Galicia: un molino reformado con una mágica terraza junto al río