La Xunta habilita 14 aulas en centros públicos

La Xunta habilitó este curso un total de 14 nuevas aulas en centros públicos. En Vigo son el Igrexa-Candeán, A Paz Tintureira, Pintor Laxeiro, García Barbón, A Doblada, San Salvador, Castelao, Vicente Risco, Sobreira-Valadares y Eduardo Pondal.

