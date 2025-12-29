Las Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo baten su récord y el Chuvi regresa al 95% de ocupación

Tras las jornadas festivas de Nochebuena y Navidad, las Urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro vivieron la resaca. El viernes 26 acudieron a solicitar asistencia un total de 616 adultos, marcando un nuevo récord de presión en el servicio. Y con 279 ingresos desde este departamento en los tres últimos días de la semana pasada, el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) regresó este lunes a un 95% de ocupación.

El día de la semana en el que, habitualmente, se registran más visitas a Urgencias son los lunes, tras unos datos más bajos en fin de semana. Este viernes fue como un lunes, tras dos jornadas de fiesta. Y se juntó con las vacaciones de los profesionales en Atención Primaria para atender urgencias en el centro de salud y la intensidad media de la ola epidémica de la gripe.

Ya el año pasado, el 26 de diciembre fue un día intenso, con 558 atenciones a adultos.

El sábado, las consultas de adultos bajaron a 525 y el domingo, a 476. Las urgencias pediátricas siguieron la tendencia contraria: fueron subiendo de los 147 casos el viernes, a los 159 del día siguiente y los 168 del domingo.

Los ingresos de pacientes desde urgencias rozaron el centenar cada día, aunque fueron ligeramente superiores el fin de semana, con porcentajes que alcanzaron el 20%.

Hospitalización casi llena

Con ello, la ocupación del hospital regresó a niveles de hace diez días, con un 95%. Y ello, pese a que en el Chuvi apenas se está operando con ingreso. En toda la semana solo hubo 83 operaciones programadas que requirieran hospitalización. Desde la Dirección del Área Sanitaria aseguran que no se ha suspendido ninguna cirugía ni se ha dejado de programar por la alta ocupación de las camas, sino que se debe a las vacaciones de Navidad del personal y al rechazo de los pacientes de quedarse ingresados en estas fechas.

Tampoco han puesto más camas extra. «No tenemos graves problemas de camas», aseguran desde la Dirección del Área Sanitaria de Vigo y explican que hoy se han dado muchas altas y hay una gran colaboración con Hospitalización a Domicilio (HADO).