El sindicato de Enfermería reclama de forma masiva al Sergas complementos no percibidos durante bajas

El Sindicato de de Enfermería Satse ha iniciado la reclamación masiva de los complemetos por nocturnidad y festividad que enfermeras y fisioterapeutas del Servizo Galego de Saúde (Sergas) no han percibido durante bajas laborales. Solo en el Área Sanitaria de Vigo llevan tramitadas alrededor de 300 uy estiman que acabarán siendo cientos más.

Varias sentencias del Tribunal Supremo dictadas el 25 de junio de este año han abierto la puerta a estas reclamaciones, según explican desde Satse. Los fallos reconocen el derecho de funcionarios del Cuepo de Policía Local del Ayuntamiento de Vigo a percibir los complementos de festividad y nocturnidad en periodos de vacaciones anuales, incapacidad temporal, persmisos por asuntos propios y demás permisos retribuidos.

¿Por qué se lo concede? Porque trabajan en régimen de turnos y forma parte de su jornada ordinaria que presten servicio de noche y en días festivos. El tribunal considera que esta especial penosidad que se plasma en su nóminal y se integra en su retribución ordinaria y regular. Destaca que eso se debe percibir«al margen de la efectiva prestación del trabajo».

Las enfermeras del Sergas también trabajan por turnos. Las retribuciones en periodo vacacional ya contemplan el reconocimiento de estos complementos de nocturnidad y festivos con «un prorrateo», pero no sucede lo mismo en las nóminas que perciben durante los permisos laborales y los periodos de incapacidad temporal derivados de enfermedad común y accidente laboral, según explica el secretario autonómico de acción sindical de Satse Galicia, Manuel Fariñas Álvarez.

«Iniciamos reclamaciones masivas», informa. Puntualiza que no se trata de una reclamación colectiva, sino muchas individuales, en las que se contemplan las circunstancias particulares de cada uno. Para agilizar los trámites, solicitan a los profesionales que acudan con la documentación de los periodos de bajas que han tenido en los últimos cuatro años, que es el plazo de aplicación reconocido por el Supremo.

¿Cuánto puede suponerle al Sergas?

De reconocer la Justicia este derecho a los profesionales que trabajan por turnos en la sanidad gallega, podría representar un elevado importe para la Xunta. Un profesional de Enfermería puede cobrar unos 300 euros al mes por cuatro o cinco noches y un festivo, por ejemplo. Esto, aplicado a una baja prolongada puede resultar en reclamaciones de alrededor de 3.000 euros, como alguna de las tramitadas ya por Satse en el Área Sanitaria de Vigo

De primeras, la Administración contesta negativamente a estas pretensiones. Fariñas explica que la diferencia con las sentencias ya emitidas por el alto tribunal es que las enfermeras y fisioterapeutas del Sergas son personal estatutario (empleado público estable de sanidad) y no funcionarial (de la administración en general), aunque el sindicato defiende que son equiparables.

Ya tienen una primera sentencia a favor, pero del personal de Enfermería que trabaja en los centros sociosanitarios de la Consellería de Política Social, que sí es personal funcionario.

Fallo en residencia de Redondela

El fallo es del día 2 de diciembre y se refiere a una enfermera interina de la Consellería de Política Social que desempeña su labor por turnos en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad (CAPD) de Redondela. A diferencia del personal del Sergas, no tiene reconocido el pago de los complementos de nocturnidad y trabajo en domingos y festivos tampoco en vacaciones, que fue lo que esta persona reclamó.

El Juzgado Contensioso Administrativo número 1 de Vigo le reconoce este derecho, aunque limita el efecto retroactivo de cuatro años al momento en el que adquirió la condición de funcionaria de carrera y condena a la Consellería de Política Social e Igualdade a abonar las cantidades que dejó de percibir desde entonces. Sobre la época en la que desempeñó las mismas funciones, pero como personal laboral, le indica que deberá reclamar el pago de los complementos ante la Jurisdicción Laboral. El fallo no es firme y contra él cabe recurso de apelación.