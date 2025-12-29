Más seguridad desde el aire: drones vigilarán Vigo en intervalos programados

En la jerga policial, los dos agentes que comparten patrulla se les conoce como binomio; compañeros que acuden siempre juntos a una intervención. Desde hace meses, cuentan con el apoyo de un tercer funcionario: el dron. La Policía Local de Vigo, en concreto la Unidad Fénix, está especializada en el vuelo de estas aeronaves no tripuladas para garantizar, desde el aire, la seguridad tanto de los ciudadanos como de los propios agentes, dando apoyo operativo ante múltiples casuísticas: control de incendios, aforos, tráfico, reconstrucción de accidentes, desbordes de ríos, furtivismo y control de costa o búsqueda de desaparecidos. «Apoyamos al equipo que lo necesite, noche y día, transmitiendo en tiempo real lo que ocurre para facilitar prontas decisiones y actuar de forma más segura», explican los agentes de esta Unidad.

A estas funciones podría sumársele en breves una nueva. Se tra de un proyecto para realizar vigilancias periódicas, programadas y automáticas, de zonas o puntos estratégicos de la ciudad según la época del año. «Por ejemplo, en verano nos interesa un control de las playas, pues programamos el dron para que cada 40 minutos o de tal hora a tal hora nos haga una vigilancia desde la última playa del municipio hasta Alcabre», comentan los agentes.

Es importante recalcar que estos drones nunca sobrevuelan por encima de las personas, sino que sortean azoteas o las copas de los árboles.

Ejemplares de los drones de la Policía Local / Marta G. Brea

Dos estaciones automatizadas

Para ello contarían con dos estaciones o cajas automatizadas (Dock en inglés)–permiten a los drones aterrizar, recargarse y ejecutar misiones programadas sin intervención del agente– que liberarían el trabajo del agente ya que bastaría con programar el dron para que realice de forma «automática» y «periódica» estas vigilancias. «Tendríamos un radio de acción más avanzado», apremian los agentes. Y es que este proyecto dotaría de una mayor rapidez de intervención, casi inmediato, ante cualquier emergencia o peligro.

R. V.

«También podríamos plantar el dron encima del vehículo policial y volar con otros dos y así trabajar a diferentes alturas», amplían. Esto ya lo probaron en Castrelos, donde todos los años coincidiendo con los conciertos, despliegan el aparato para mapear la zona y controlar aforos o posibles vías de evacuación en caso de emergencias. «Lo que hicimos en uno de estos conciertos es que mientras el dron controlaba los espectadores, al elevarlo, también nos mostraba el Galiñeiro, controlamos la masa forestar y gracias a ello este verano no hubo ningún incendio en los montes de Vigo», celebran.

El dron FPV, que funciona con gafas 3D / Marta G. Brea

Furtivismo

Lo cierto es que esta prevención tuvo un gran éxito en la costa, concretamente para atajar el furtivismo. «En zonas como la ETEA era algo incontrolaba, y ahora hemos conseguido reducirlo diría que al 90%. En la costa, los buzos antes miraban para los lados y ahora para arriba», cuenta el agente. El catalogado como dron de emergencias cuenta con un zoom de hasta 200 aumentos, cámara infraroja y aunque es muy pesado, esto le otorga una gran estabilidad frnete al viento o incluso a la lluvia. «Nos facilita el acceso a zonas a las que no podríamos llegar a pie», añade.

Precisamente en aras de esta seguridad y para acceder con todas las cautelas posibles, desde la Concejalía de Seguridad se ha incorporado a esta Unidad Fénix un dron FPV visionado con gafas 3D, en la que el piloto va a ver lo que ve el dron. Su reducido tamaño se permite acceder a cualquier nave o interior de recintos driblando obstáculos y permitiendo una primera inspección de la zona. «Imagina que hay una persona atrncherada, aún con el golpeel dron lo resistiría. Es mejor así que no un policía lesionado», certifican.