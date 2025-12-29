Representación gallega en la marcha feminista por el Sáhara Occidental
Las calles del Campamento de Dajla recibieron a principios de diciembre la IV Marcha de la Plataforma Internacional de Mujeres por el Sáhara Occidental, que contó con la presencia de representación de la asociación gallega AGASPS (Asociación Galega de Solidaridade co Pobo Saharauí), cuya participación tuvo un papel central: establecer lazos directos con las mujeres saharauis -tanto de los territorios ocupados como de los campamentos de refugiados- para llevar su voz, sus testimonios y sus demandas de justicia a Galicia.
La delegación subrayó que regresa a Galicia con el compromiso de fortalecer la solidaridad entre el pueblo gallego y el pueblo saharaui, impulsando acciones de sensibilización social, iniciativas culturales y colaboraciones municipales que contribuyan a romper el bloqueo informativo y político.
