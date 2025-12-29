Nuevo récord de peregrinos en Vigo: cada día pasa una media de 250 por la ciudad

El Camino Portugués de la Costa es el que más aumentó su participación en 2025. Su afluencia se incrementó un 20%, según los datos aportados esta mañana por la delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz, y el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles. Ya sea por su oferta paisajística o por las localidades que atraviesa, esta ruta se ha convertido en uno de los principales reclamos del último año. Según explicaron, muchos peregrinos aprovechan la ocasión para pasar un par de días en destinos como Vigo, donde se alojan en establecimientos privados y realizan visitas más pausadas.

Los datos oficiales sitúan en 90.000 los peregrinos que recorrieron el Camino de la Costa, casi 20.000 más que en 2024. Por nacionalidades, destacan los estadounidenses, con 11.000 caminantes, seguidos de los alemanes (9.500) y los italianos (5.500). «É xente que se queda máis dun día na cidade, habitualmente dous ou tres en hoteis. Aproveitan para probar a gastronomía e son un perfil diferente de peregrino», indicó Ortiz. Estas cifras corresponden a quienes recogieron la compostela al finalizar el recorrido, aunque el número total de caminantes es superior.

Con todo, el albergue público de la ciudad, ubicado en el Berbés, acogió hasta ahora a 11.000 personas en sus 90 plazas. «As cifras máis elevadas foron en xullo e agosto, con máis de 3.500 usuarios», apuntó Merelles. Sin embargo, en los meses de enero y febrero registró una ocupación superior al 30%, «algo clave para a desestacionalización». «Todos os días pasa unha media de 250 peregrinos por Vigo, pero a maioría vanse aloxar en hoteis ou hostais privados, sendo o Camiño unha fonte de turismo importante», añadió el director de Turismo.

Desde su reconocimiento oficial, el Camino de la Costa ha visto pasar por Vigo a más de 300.000 peregrinos. Ortiz aprovechó para reclamar a la administración gallega una mejor señalización del trazado: «Non entendemos por que nesta cidade acolledora non se fai; nos meses de verán son máis de 500 peregrinos os que pasan pola cidade e precisan non perderse». En este sentido, Merelles reconoció la necesidad, «dado que Vigo é xacobea e é unha queixa diaria. Tratamos de suplementala cunha aplicación e coa axuda dos hosteleiros e comerciantes».

Crecimiento generalizado

Más allá del notable aumento del Camino de la Costa, Merelles subrayó que todas las rutas experimentaron crecimiento, con un incremento global del 7%. En total, se entregaron más de 530.000 compostelas. No obstante, según los datos monitorizados por la Xunta, por cada compostela hay 1,7 personas que recorren alguna de las rutas, lo que situaría en torno a 700.000 el número de peregrinos en 2025.

«A verdade é que estamos no mellor ano e tanto o Camiño Portugués como o da Costa son os que máis medran», señaló. El Camino Francés continúa siendo el más transitado, con el 45% de la afluencia, aunque su peso se ha ido reduciendo: hace una década concentraba el 70%.