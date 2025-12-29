El nuevo contrato del bus urbano de Vigo entrará en servicio en el segundo semestre de 2026

El Concello de Vigo da luz verde, por fin, al mayor contrato de toda su historia: el del autobús para hasta el año 2034. La Xunta de Goberno Local de este lunes 29 de diciembre ha aprobado la licitación del transporte público urbano por 468,6 millones de euros. La concesión que sucederá a la otorgada a Vitrasa en 1994 tendrá un coste anual de media de 21,6 millones anuales para las arcas municipales, llegando a través de las tarifas que paguen los ciudadanos el resto del montante.

El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, ha confirmado en un audio remitido a los medios el horizonte para la entrada en servicio de este nuevo sistema: el segundo semestre de 2026. Será entonces cuando una vez resuelto el concurso público se ponga en marcha el contrato de servicios en el que el Concello supervisará mediante un gestor especializado su funcionamiento. «Va a avanzar hacia un modelo dinámico centrado en la demanda de los ciudadanos», añadió el regidor ante un «escenario de movilidad urbana del siglo XXI y completamente diferente» al vigente.

Novedades del contrato

Entre las condiciones al nuevo operador destaca, especialmente, la inversión de 70 millones de euros para la renovación de flota y sistemas. En ese sentido se exigirá la incorporación de 55 vehículos, de los cuales 41 serán eléctricos y 14 híbridos enchufables. Además, deberán reformarse las cocheras para su electrificación integral. En el aspecto de las nuevas tecnologías destaca la incorporación de la Inteligencia Artificial y el Big Data para mejorar la oferta.

La nueva concesión también tendrá en cuenta los cambios que ha vivido la ciudad en estas últimas décadas. El más relevante será la integración del programa Vigo Vertical en el mapa de líneas, algo que ya adelantó FARO el pasado mes de febrero. Además, incluirá la explotación del bus turístico.