A Coruña y Gran Canaria encallan en la financiación para tener el Mundial 2030 mientras Vigo asigna fondos

Hay una ciudad gallega con problemas para definir su proyecto para albergar del Mundial 2030, pero Vigo no es. Cuando se cumplen 18 meses desde que la comisión presidida por María Tato cerró la lista de once estadios que acogerán el evento en España, las dudas han ido a más en los tres que la dimitida consejera valoró y puntuó. Las sedes de A Coruña y Las Palmas de Gran Canaria siguen sin aclarar la financiación ni el modelo de gestión futuro de sus recintos. Todo ello días después de que el Concello de Vigo anunciara que reservará casi 7 millones de euros en su Plan de Inversiones del 2026 para la ampliación de la grada de Tribuna necesaria para alcanzar el aforo requerido.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, abrió el pasado martes la posibilidad de que la Unión Deportiva Las Palmas participara en la reforma del recinto «si le sobra dinero». El coste de la misma alcanza los 101 millones de euros y en principio iba a ser asumido en solitario por parte de la institución insular. Sin embargo, el club ha lanzado un órdago en el que asegura disponer de «unos terrenos para construir un estadio» y que el proyecto podría darse a conocer en los próximos meses.

Puntuaciones de la RFEF para elegir las sedes del Mundial 2030 / Simón Espinosa

El motivo de la disputa serían las condiciones de la concesión público-privada que gestionará el nuevo recinto de Siete Palmas y cuyos trabajos ya están en marcha aunque en fases más tempranas que Zaragoza, Vigo o Valencia, que aspiran a ocupar la vacante dejada por Málaga en julio. El pasado 9 de octubre el Cabildo adjudicó la primera obra relacionada con este ambicioso proyecto. La demolición de la Torre Este y la Torre de Control Este, valorada en 804.400 euros, deberá estar finalizada en el primer trimestre del próximo año.

El grueso de la renovación apunta a octubre de 2029 como fecha de entrega, aunque todavía no se han licitado el resto de contratos. La otra variable es la situación deportiva de la UD Las Palmas, actualmente segundo clasificado en Segunda División, ya que el consejero de Deporte mostró su preocupación en mayo tras el descenso del club. «No nos favorece el descenso, ya la FIFA nos dijo que no siendo determinante, era clave que el equipo estuviese en la élite del fútbol nacional por la asistencia media al estadio, superior a los 25.000 espectadores», explicó Aridany Romero entonces.

A Coruña: sin dinero, pero con una comisión

Un escalón por debajo, tanto en la tabla con el Deportivo como en avances, se encuentra A Coruña. Los presupuestos de 375 millones pactados entre PSOE y BNG no recogen ninguna partida asociada a la reforma de Riazor, ni mucho menos a la redacción del proyecto para ella. La oposición ya denunció en el pleno de diciembre el oscurantismo del gobierno de Inés Rey en la materia ya que a día de hoy se desconoce el aforo final del estadio, el coste de la remodelación, el inversor privado prometido para asumir el 35% de la misma, el reparto entre administraciones públicas o las afecciones que tendrán las obras para el club blanquiazul. La solución alcanzada tras una propuesta del PP fue la creación de una Comisión Especial sobre el Mundial 2030 que estará integrada por los tres grupos municipales, pero pro ahora no tiene reuniones programadas.

Esta falta de avances ya fue señalada por Rafael Louzán en un acto en Vigo el 17 de octubre. «En A Coruña, por lo que me dicen, no se ha hecho nada de lo que estaba previsto, y la responsabilidad recae exclusivamente en la ciudad», expresó entonces el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Cuando se alcanza el primer aniversario de su llegada al cargo, el ribadumiense todavía no ha cumplido su promesa de mostrar las puntuaciones de las sedes del Mundial en el proceso que dejó a Vigo fuera por un cambio de unas décimas.