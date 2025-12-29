La mitad de los alumnos de la UVigo cuentan con una beca
En la única privada de la urbe, la Intercontinental de la Empresa, el índice baja al 0,4%
La mitad de los estudiantes de la Universidad que Vigo que cursan estudios de grado o master cuentan con una beca económica; concretamente el 48,8% según se recoge en las últimas estadísticas del Ministerio de Educación. Frente a la necesidad de ayudas por parte de los estudiantes de la intitución pública, se encuentra la única privada en el municipio, la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) donde tan solo el 0,4% del total de su alumnado recibe algún tipo de beca económica, tal y como se recoge en este mismo informe.
La cifra total de estudiantes que solicitan y reciben estas ayudas económicas escala a los 8.291, siendo beneficiarios en total de 22.650.000 euros. De esta cifra, un 84% se corresponden con becas dirigidas expresamente al alumnado, por rendimiento académico o situación económica; un 13% obedece a la exención de precios académicos y, por último, un 2% fueron entregadas a aquellos alumnos hijos de familias numerosas.
