Un italiano que trabaja en la ONU, el último peregrino que pasa por Vigo en 2025

Los italianos Roberto M. y Camille son dos de los pocos peregrinos que harán noche en Vigo durante estas fechas señaladas. Pese a que solo quedan unas pocas horas para acabar el año, ellos se manifiestan inmunes al paso del tiempo. No sienten apuro por lo que vendrá, no deben preparar ninguna mesa ni tienen pensado comer las uvas. Se encuentran en medio de una travesía muy personal. Él dice que para cerrar una etapa y abrir otra, ella que llevarán una pequeña festividad por dentro, desde el intimismo.

Antes de estar en territorio olívico, surcaron mares desde Apulia, en el sur de Italia y fueron a parar en Oporto. La idea es llegar a Noruega navegando, pero esta era una parada que contemplaban tiempo ha. Dejaron el navío en Póvoa de Varzim y echaron a andar por la costa, hasta llegar a Galicia.

Están acostumbrados a la vida errante. Roberto explica que se dedica al trabajo humanitario con la ONU. «Mi trabajo está siempre ligado a las catástrofes humanitarias o a las guerras. Estuve Palestina, Yemen, Afganistán, entre otros lugares», cuenta. Además, en Apulia hay una base logística desde la que da formación en emergencias a otros profesionales.

Camille, su compañera, entrando en el Berbés / Marta G. Brea

«Es un trabajo que te afecta como persona, es inevitable», cuenta algo consternado.

Su compañera trabaja en Asia, por lo que también pasa la vida en constantes desplazamientos. Esta travesía llevan completándola dos años y seguirán hasta llegar muy al norte.

Hoy emprenderán la marcha a Redondela, donde quizá pasen la noche. Roberto dice que decidió pasar así las fiestas tras meditarlo durante meses: «Para mí este es el momento más importante para vivir esta experiencia, es un momento de cambio», cuenta.