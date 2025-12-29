Desarticulan en Vigo a un grupo criminal colombiano que asaltaba a empresarios chinos

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal cuya actividad principal era asaltar a empresarios de origen chino con negocios en España y que operaba en Vigo, además de en otras ciudades de España como Granada, Ávila, Puertollano o Málaga. En estas ciudades, los delincuentes seleccionaban a empresarios chinos, aprovechando la actividad comercial de sus negocios para perpetrar los asaltos a sus viviendas.

La coordinación entre las distintas unidades de Policía Nacional de las ciudades afectadas fue clave para seguir el rastro de los sospechosos y reunir pruebas suficientes que permitieran su detención.

El principal responsable del grupo criminal trató de ocultar su verdadera identidad utilizando un pasaporte auténtico pero expedido en su país con datos ficticios. Para lograr su plena identificación, la Unidad de Extranjería de Vigo solicitó la colaboración de la Policía colombiana a través de Interpol. Las autoridades del país confirmaron que el detenido había utilizado un pasaporte expedido con una identidad ficticia, lo que permitió esclarecer definitivamente su identidad real y reforzar las pruebas contra la organización.

A principios de 2024 fueron detenidos en Vigo los integrantes de esta organización y puestos a disposición de la autoridad judicial que decretó su ingreso en prisión tanto por reiteración delictiva como por diversas causas penales pendientes que les constaban en distintos juzgados españoles.

Fruto del trabajo de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Vigo-Redondela, en colaboración con la Fiscalía y Juzgados competentes en la materia, se realizaron gestiones para lograr la expulsión judicial del territorio español de los detenidos, que se ha llevado a cabo en los últimos meses.

La expulsión del último detenido se ha ejecutado este mes de diciembre de 2025 decretándose, además, la prohibición de entrada en nuestro país por un periodo de 10 años, dándose de esta forma por desarticulado y expulsado el grupo criminal en España.