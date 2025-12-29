El aeropuerto de Oporto se presenta como «puerta de salida al mundo» en las calles de Vigo

El primer aeropuerto de la Eurorregión vuelve a la carga para seguir creciendo. La concesionaria del Francisco Sá Carneiro, el grupo francés Vinci, ha instalado varios MUPIs publicitarios en las marquesinas de las calles de Vigo. No es la primera vez que lo hace, pero en los últimos años su liderazgo se había afianzado tanto que era menos habitual.

El cartel lleva la leyenda «Porto de salida al mundo» como lema e incluye las principales fortalezas de la terminal en lo que a conexiones internacionales se refiere al disponer de más de 120 rutas. En primer lugar pone en valor los 11 nuevos destinos de esta temporada de invierno entre los que incluye Atenas, Boa Vista, Bucarest, Stuttgart, Gotemburgo, Izmir (Turquía), Katowice, Praia (Cabo Verde), Rodez, Tenerife y Varsovia.

En cuanto a las rutas adicionales destacan las incorporadas durante la primavera pasada o que crecerán durante los próximos meses. Entre ellas cita a Addis Abeba, Boston, Luanda, Montreal, Nueva York —que tendrá hasta 4 vuelos al día— Recife, Río de Janeiro, São Paulo y Toronto.

Rumbo a otro récord

Esta nueva ofensiva de Vinci llega en el cierre de otro ejercicio histórico para la terminal de Pedras Rubras. Hasta el 31 de octubre el aeropuerto de Oporto acumula 14.534.830 pasajeros, un 5,88% más que en 2024. Teniendo en cuenta el acumulado interanual las previsiones apuntan a que rozará los 16,8 millones de viajeros, afianzándose así entre los 40 aeropuertos más grandes de Europa.