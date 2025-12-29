Adiós a cocinar en Fin de Año

Las numerosas comidas y cenas de estas fechas navideñas han ido cambiando en los últimos años. Hasta hace no mucho, las familias se pasaban el día entero cocinando para que todo estuviera a punto, comprando además todos los ingredientes necesarios en las fechas previas. Esa carga obligatoria, que tradicionalmente tienen que soportar las mujeres del hogar, ha ido cambiando sobre todo con la llegada de nuevas generaciones. Aunque es cierto que muchas familias siguen apostando por ese modelo, lo cierto es que cada vez es más habitual que en citas como Nochevieja se apueste por encargar la cena a algún catering o a empresas especializadas en la elaboración de comida para llevar. De esta forma, el único trabajo que pasan es tener que ir al local a recoger el encargo y lavar los platos tras la cena o al día siguiente. Pero al menos se ahorran las horas previas tras los fogones.

«Cada año tenemos más pedidos. Además en nuestro caso ofrecemos los mismos platos que un día normal, aparte de algunos especiales, con los mismos precios. Una familia que nos encargue la cena se puede gastar solo unos doce euros por cabeza. Tenemos entrantes, platos principales como paletilla de cordero, cochinillo, lomo asado, y además, postres caseros», asegura Amadeo Martí, que está al frente de un negocio de comida para llevar en Pizarro. Estos días están trabajando sin parar para tener los encargos de todos sus clientes listos para este miércoles.

En Coren, la firma que tiene una mayor cantidad de establecimientos con comida para llevar en la ciudad, también están hasta arriba durante estas fechas. «Tenemos de todo para que las mesas de las familias de Vigo luzcan como nunca. Además de lo habitual, tienen mucha salida las tablas de jamón», explica José Lorenzo, responsable de tiendas de Coren en Vigo. En Rosalía de Castro, el local que mueve una mayor cantidad de clientes, tienen numerosos encargos para Nochevieja, pero también en otros establecimientos como el de O Calvario, ubicado en plena calle peatonal.

Para aquellas familias que prefieren cenar fuera esa noche, numerosos restaurantes de Vigo abren para preparar una velada especial para despedir el año. Pero los precios ya son considerablemente mayores. En el restaurante Albatros, por ejemplo, ofrecen un menú de 180 euros por persona, una propuesta que incluye cinco aperitivos, cuatro entrantes y principales un besugo a la brasa y lingote meloso de vaca, además de varios postres y las uvas para las campanadas. Es decir, un menú extenso similar al de las bodas.

También por 180 euros cada comensal el Cañaveral, en plena Porta do Sol, ofrece una cena para Fin de Año que incluye la fiesta posterior con un DJ. Al salir a cenar fuera, además, el trabajo en casa es cero: no hace falta poner la mesa, pensar en el menú ni lavar los platos. Otra de las ventajas es que los restaurantes, normalmente, preparan platos exclusivos para esta cita que serían muy difíciles de hacer en casa y ofrecen una experiencia más social, con decoración, música, brindis y el tradicional cotillón, al menos en aquellos que lo tienen incluido.

Hay restaurantes y tiendas de platos preparados que ya han cerrado agendas y no pueden aceptar más clientes para Nochevieja. Y es que lo que está claro es que muchos vigueses han decidido este año no cocinar en casa para tener una experiencia más relajada para despedir 2025, huir del estrés que suponen todos los preparativos y, al fin y al cabo, tener más tiempo para compartir con la familia y amigos.