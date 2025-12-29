Más de 300 condenados piden cada año cancelar sus antecedentes penales en Vigo

Uno de los servicios más empleados por víctimas y usuarios es el recurso de la Oficina de Atención al Ciudadano, situado en el anexo de la Ciudad de la Justicia. Entre los múltiples trámites que gestionan o auxilian está la cancelación de antecedentes penales, que si bien se resuelve por el Ministerio de Justicia, desde esta oficina se puede solicitar la documentación. Las responsables de este servicio cuentan que, prácticamente a diario, reciben consultas por parte de condenados para poder cancelar sus antecedentes penales.

Esta petición se intensifica en épocas de vacaciones estivales o de navidad, ya que muchos trabajos temporales vinculados al ocio o a la conciliación como campamentos o ludotecas requieren para trabajar con menores el certificado de delitos de naturaleza sexual, documento que también es expedido por esta misma oficial judicial.

Plazos

Para poder cancelar los antecedentes penales (también es posible cancelar los policiales), el ciudadano ha tenido que haber extinguido por completo su responsabilidad penal, es decir, cumplir con la pena impuesta por el juzgado.

A mayores, y según el tipo de delito, debe no haber delinquido de nuevo durante los siguientes plazos: 6 meses para las penas leves, 2 años para las penas que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos imprudentes, 3 años para las restantes penas menos graves inferiores a tres años, 5 años para las restantes penas menos graves iguales o superiores a tres años y 10 años de plazo para las penas graves.

Eso sí, el cómputo de estos plazos se interrumpirá por la comisión de nuevos delitos durante su transcurso, tal y como indica Justicia.

«Nos han llegado casos de personas mayores que tras pararles varias veces la Policía, les figuraban sus antecedentes, y han decidido cancelarlos», comentan las responsables de esta oficina judicial. En estas dependencias puede obtenerse el modelo de solicitud a cubrir para posteriormente remitirlo a través de algún Registro, bien Concello, bien Xunta o incluso Hacienda. Es necesario abonar las tasas (3,86 euros) y se recomienda adjuntar también el certificado de cumplimiento de penas para agilizar la cancelación de antecedentes penales, aunque no es obligatorio.

Menores

El plazo para la resolución y cancelación de los antecedentes es de tres meses. En el caso de condenados menores de edad, la cancelación se produce trascurridos diez años, a contar desde que el menor hubiera alcanzado la mayoría de edad y siempre que las medidas judicialmente impuestas hayan sido ejecutadas en su plenitud o hayan prescrito.