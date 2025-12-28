Peinador, un aeropuerto de alto coste: Vigo es la terminal con menor peso de las 'low cost' entre los 25 más utilizados de España

El aeropuerto de Vigo es una anomalía en el mapa peninsular. En primer lugar por mantener el millón de viajeros anuales entre dos terminales con 3,5 y 16,5 millones de pasajeros como Santiago y Oporto, haciéndolo además operando prácticamente a mercado. Con la desaparición de la ruta a Londres el 4 de enero se acabará el único contrato de apoyo del Concello a aerolíneas, algo que contrasta con los fondos destinados a aeródromos similares como Asturias (11 millones de euros al año), Santander (9,7) o A Coruña (3). Además, el grueso del tráfico en Peinador llega sin la palanca fundamental del resto de la red de Aena durante la última década: las low cost. Apenas el 20,3% del total de los viajeros en Vigo lo hacen con este tipo de compañías, siendo el porcentaje más bajo entre los aeropuertos con al menos medio millón de pasajeros hasta noviembre.

En ello influyen varios factores, pero constatando que la demanda real en la ciudad podría ser mucho mayor. Según el último informe presentado al Grupo de Trabajo de Conectividad Aérea de Galicia habría al menos medio millón de viajes en una quincena de rutas directas sin cubrir actualmente. En todas ellas incluía a aerolíneas ya presentes en el resto del país como Easyjet (17,1 millones de usuarios hasta noviembre), Volotea (4,2 millones) o la gran esperanza de Wizz Air (8,4 millones) pero que en Vigo no operan actualmente. Y es que la oferta entre las compañías de bajo coste está en horas bajas de la última década ante los recortes de Ryanair y Vueling en Peinador.

Rutas potenciales del aeropuerto de Vigo según Aena / Simón Espinosa

Las dos líderes nacionales con 64,5 y 45,8 millones de viajeros han dejado en mínimos la conexión a Barcelona, dejando de operarla la irlandesa pese a registrar ocupaciones del 90%, y renunciado a abrir rutas a otras bases. Si hasta antes de la pandemia ambas sumaban un tercio del tráfico de Vigo, en la actualidad apenas superan la quinta parte por unas décimas. Esta proporción es tres veces mayor en la media de la red, donde de los casi 300 millones de pasajeros a la espera del último mes del año ha habido 183,7 millones en compañías como Transavia, Eurowings, Jet2, el grupo TUI o incluso Iberia Express, desaparecida este ejercicio de la parrilla de Peinador. La marca de bajo coste de IAG sumaba unos 10.000 pasajeros (1% del total anual) con la ruta a Tenerife suprimida este verano aún siendo considerada como «histórica» por la propia aerolínea.

Las excepciones

En total hay trece terminales de la red de Aena en las que directamente no hay tráfico de este tipo, aunque con matices. Casos como Albacete, Burgos, Huesca, Madrid-Cuatro Vientos, Sabadell y Son Bonet carecen de vuelos comerciales regulares, mientras que en Algeciras, Ceuta, El Hierro, La Gomera o Melilla requieren de aeronaves de menor tamaño o directamente helicópteros, lo que impide aterrizar a los A320 o Boeing 737 habituales en el sector. Cierran el listado León y Logroño, con apenas 90.000 pasajeros entre ambos este año, que como en casos similares a Pamplona (213.080) y Badajoz (96.148) solamente registran algunos desvíos desde otros aeródromos. En el extremo opuesto están aquellos que dependen directamente de las subvenciones y los vaivenes de estas aerolíneas.

En el de Girona-Costa Brava un 97,3% de sus 2,1 millones de viajeros llegan de la mano de estas aerolíneas, completando el podio los de Vitoria (93,5% de 279.327) y Reus (92,04% y 1,33 millones). En el siguiente escalón aparecen tres terminales gigantes que han acabado canalizando la demanda de sus áreas. Sevilla (88,9%), Santiago de Compostela (87,3%) y Alicante (81,9%) han hecho de Ryanair, Vueling y sus homólogas en otros países sus principales motores. También Barcelona, con una terminal al límite que superará los 55 millones de pasajeros, depende en un 70% de el perfil de bajo coste.

Madrid, más cerca de Vigo que de Barcelona

Incluso en Canarias y Baleares, pese al elevado peso que tienen Binter y Air Nostrum para las rutas insulares, la gran mayoría rebasa el 65% «del pastel» utilizando este modelo de negocio aeronáutico. Las cifras más altas son en Tenerife-Sur (73,7%) y Palma de Mallorca (72,9%) mientras que la más baja es en La Palma. Sin embargo, sus 292.704 pasajeros mejoran las estadísticas de Peinador aún siendo solamente un 21% del tráfico. En la zona media-baja de esta clasificación están aeropuertos con un gran porcentaje de viajeros de negocios como A Coruña (35% de 1,18 millones pese a la existencia de hasta tres aerolíneas) y Madrid. El hub de Barajas aprovecha la fuerte apuesta de las legacy, dejando para las aerolíneas de bajo coste «apenas» 16,5 millones de viajeros, el 26,5% de los usuarios.