Una vecina de Vigo acaba en el hospital tras un incendio en su casa originado en un hornillo de gas

Una mujer resultó herida este domingo en Vigo y tuvo que ser trasladada en ambulancia al Hospital Álvaro Cunqueiro tras declararse un incendio en su vivienda, situada en la calle Cantabria, en el barrio de Lavadores.

El 112 Galicia recibió el aviso alrededor de las 07.00 horas, cuando un particular alertó de que estaba ardiendo la planta baja de la casa de una vecina. De inmediato, la sala de operaciones movilizó a los Bomberos de Vigo y dio aviso a la Policía Nacional y a la Policía Local. También se desplazó al lugar una ambulancia del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Una vez finalizada la intervención, los equipos de emergencia señalaron que el origen del incendio fue la explosión de un hornillo de gas. El incidente provocó daños en la cocina de la vivienda y causó diversas quemaduras a la propietaria, que precisó traslado hospitalario.