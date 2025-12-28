El Puerto licita la redacción del proyecto de electrificación de atraques
Lleva la medida a las terminales de cruceros y contenedores
El Puerto de Vigo da un paso más en buenas prácticas medioambientales con el proyecto de la electrificación de los atraques en las terminales de cruceros y contenedores. Acaba de sacar a licitación la asistencia técnica para el estudio de alternativas y la redacción del mismo, con un presupuesto estimado de 277.419,89 euros.
Según la información publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la duración del contrato es de 9 meses, el tiempo necesario para la prestación del servicio. Los interesados pueden presentar sus ofertas hasta las 14 horas de este martes, 30 de enero.
Esta iniciativa pretende que los cruceros y portacontenedores puedan apagar sus motores auxiliares mientras están atracados, conectándose a la red eléctrica terrestre. Se trata de un sistema energético conocido como OPS —Onshore Power Supply, suministro de energía en tierra— que permite abastecer las demandas eléctricas de los buques atracados y reducir así sus niveles de contaminación atmosférica y acústica. No es la primera terminal del puerto que contará con este sistema. Desde octubre, ya dispone de ella la Ro-Ro —mercancías rodadas— de Bouzas.
La Autoridad Portuaria también licita el suministro de energía eléctrica con un valor estimado de 2.595.678 euros. El contrato tiene una duración de 2 años y el plazo para recibir ofertas termina el 2 de febrero.
La última doble escala de cruceros del año coincidió en Nochebuena, con el Arcadia y el Ambition, cuyos pasajeros pudieron disfrutar del ambiente festivo en el Casco Vello.
