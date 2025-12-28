El pleno de Vigo debatirá dos mociones sobre la inversión para el Mundial 2030: una con el Gobierno y otra sin él

La carrera por el Mundial 2030 marcará la agenda política del último pleno del año en Vigo. El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, anunció que en la sesión de este lunes presentarán una moción en la que solicitan a Xunta de Galicia y Diputación de Pontevedra «que aporten cada una un tercio del coste de las obras de la grada de Tribuna» que arrancarán el próximo año con los nuevos colectores de aguas. «La Xunta apoya abiertamente a Coruña contra Vigo», recordando que además el gobierno autonómico no aportó «ni un céntimo» de los 60 millones que lleva acumulados la reforma del estadio desde 2014.

Propuesta del PP

Esta propuesta ha sido respondida por el PP local, quien en otro texto incorpora al Gobierno central para alcanzar un «acuerdo institucional histórico» a cuatro bandas. La presidenta y concejala, Luisa Sánchez, reclama al Concello un cronograma y presupuesto detallado de todas las actuaciones necesarias para cumplir los requisitos necesarios en cuatro años. Respecto a la participación del ejecutivo central considera que «resulta del todo lógico que se implique financieramente quien pidió a la FIFA que nuestro país organizara el Mundial».

Esta fórmula «4x4» ya fue defendida por el Concello en un primer término, motivo que llevó a la RFEF a señalar las debilidades en la «financiación» como motivo de la exclusión de Vigo de las elegidas. Durante los dos últimos años el Consejo Superior de Deportes ha aclarado, en numerosas ocasiones, que no aportarán fondos para la reforma de ningún estadio aunque colaborarán en otros aspectos.