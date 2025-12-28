La mayoría de los traumatismos faciales son por agresiones o accidentes deportivos
Maxilofacial en el Chuvi realiza el doble de asistencias de las previstas en su primer año
Busca un tercer cirujano para crecer en complejidad, en un contexto nacional de déficit de profesionales
El Servizo Galego de Saúde (Sergas) puso en marcha hace un año en el Área Sanitaria de Vigo una de las dos atenciones con las que la sanidad pública no contaba y en las que siempre había dependido de la privada: la atención maxilofacial. Le habían fijado como objetivo para sus inicios atender a dos mil pacientes. No solo han batido esta meta, sino que la han duplicado, rozando los 3.900 pacientes. Entre los traumatismos que atienden, la mayoría son causados por agresiones o accidentes deportivos.
El responsable del servicio, el doctor Pedro Martínez Seijas, explica que «todos los inicios tienen sus dificultades, pero el equipo está siendo proclive a la buena sintonía, estamos cohesionados», cuenta. Son dos cirujanos maxilofaciales (él y el doctor Martín Fernández Ferro), personal de Enfermería, Técnicos de Cuidados Auxiliares de Enfermería, celadores y administrativos. Destaca que ha sido gracias «al esfuerzo de todo el equipo» que han logrado rozar las cuatro mil atenciones.
«Estamos en complejidad media-alta, atendiendo pacientes de tercer nivel hospitalario», señala el doctor Seijas. Podrían realizar más actividad y crecer en complejidad si tuvieran más recursos humanos. Tienen el presupuesto aprobado para contratar a un tercer cirujano maxilofacial, pero hay un problema nacional de déficit de profesionales de esta especialidad.
¿Qué es lo que más atienden?
La atención de este servicio, radicado en el Meixoeiro, abarca casi todas las patologías de su especialidad (congénitas y adquiridas), en pacientes de 0 a más de 99 años del Área Sanitaria de Vigo, pero también son referencia para la de Ourense y Pontevedra en casos como deformidades dentofaciales, glándulas salivales, traumatismos craneofaciales y patología compleja.
Entre los casos, destaca la patología de articulación temporomandibular (la conexión entre la mandíbula y el cráneo), lesiones premalignas y cáncer, así como quistes derivados de problemas en los dientes y patología de las glándulas salivales (litiasis o, como comunmente se conoce, piedras). Ellos tratan estas últimas con tratamientos quirúrgicos conservadores ayudados con endoscopia.
Urgencias
En la atención urgente, pueden registrar unos 200 casos a lo largo del año. El servicio de Maxilofacial, con solo dos profesionales, no puede ofrecer atención 24 horas. Para la atención continuada, se apoya en el Servicio de Urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro en un abordaje multidisciplinar de problemas orales y maxilofaciales. Las emergencias y las urgencias se tratan en Beade en el momento. Las que se pueden diferir, sevaloran en el Meixoeiro.
A lo largo del año reciben unos 15 traumatismos faciales que precisan entrar en quirófano, que absorbe el servicio de Maxilofacial y suele resolver con cirugía ambulatoria o de corta estancia.
Para los traumatismos craneofaciales trabajan mano a mano con el Servicio de Neurocirugía. Aún tienen algún paciente víctima de accidente de tráfico con todos los huesos de la cara rotos (fractura panfacial) y con más partes del cuerpo afectadas (politraumatizados), que operan en el del Álvaro Cunqueiro. Sin embargo, la mayoría de los traumatismos que les llegan son, sobre todo, por agresiones y, también, por accidentes deportivos. Especialmente en partidos de fútbol o baloncesto, con codos que fracturan pómulos malares. Los menos complejos se operan en el Meixoeiro.
En los casos oncológicos perciben un aumento de los pacientes entre 70 y 90 años. El doctor Martínez Seijas explica que se asocia muchas veces al consumo de alcohol, tabaco o lesiones derivadas del virus del papiloma humano. Aunque tranquiliza a estos últimos pacientes: «No todo el que tenga una verruga va a desarrollar un cáncer». Atienden cánceres de complejidad media: de lengua, labios, paladar blando, orofaringe, glándulas salivales...
Los ingresos cortos se realizan en camas del centro de Puxeiros y, los más largos, en Beade. Los pacientes que requieren estancias más prolongadas son los que padecen abscesos que requieren drenajes para limpiarlos. «Son tratamientos más agresivos», explica el doctor Martínez Seijas.
Instalaciones
Uno de los asuntos pendientes del servicio son las instalaciones definitivas, que están en fase de licitación.
En la actualidad cuenta con un quirófano de cirugía oral que usan «casi todos los días», pueden disponer de espacios en el área de cirugía mayor ambulatoria del Meixoeiro y cuentan con dos consultas.
Investigan en piezas 4D y cómo las bacterias orales influyen en el cáncer
Maxilofacial del Chuvi, en su primer año, no se ha quedado solo en asistencia. Ha encontrado tiempo para crear una línea en el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS) para trabajar en la innovación en cirugía oral y maxilofacial.
Uno de los proyectos en los que trabaja es Horizonte Pathfinder, una iniciativa europea en la que la representación española está formada por el grupo vigués, hospitales madrileños y el Instituto Metalúrgico de Madrid. Investigan en la impresión 4D, donde la cuarta dimensión es el tiempo: piezas que cambian con el medio y el paso del tiempo, para que se adapten a las circunstancias. Como, por ejemplo, una espiral que se convierte en un hilo recto al introducirlo en el cuerpo o una placa que se va degradando con el tiempo.
Junto a los hospitales de A Coruña y Compostela y liderados por la Universidad de Santiago (USC), investigan con IA que influencia tiene el ecosistema bacteriano de la boca en la aparición de cáncer, en un proyecto financiado por Mutua Madrileña.
También tienen otra investigación aplicada de IA y exoesqueletos y colaboran en la docencia de los grados de Medicina y de Ingeniería Biomédica y dejan la puerta abierta a los alumnos de Odontología.
