La mayoría de los traumatismos faciales son por agresiones o accidentes deportivos

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) puso en marcha hace un año en el Área Sanitaria de Vigo una de las dos atenciones con las que la sanidad pública no contaba y en las que siempre había dependido de la privada: la atención maxilofacial. Le habían fijado como objetivo para sus inicios atender a dos mil pacientes. No solo han batido esta meta, sino que la han duplicado, rozando los 3.900 pacientes. Entre los traumatismos que atienden, la mayoría son causados por agresiones o accidentes deportivos.

El responsable del servicio, el doctor Pedro Martínez Seijas, explica que «todos los inicios tienen sus dificultades, pero el equipo está siendo proclive a la buena sintonía, estamos cohesionados», cuenta. Son dos cirujanos maxilofaciales (él y el doctor Martín Fernández Ferro), personal de Enfermería, Técnicos de Cuidados Auxiliares de Enfermería, celadores y administrativos. Destaca que ha sido gracias «al esfuerzo de todo el equipo» que han logrado rozar las cuatro mil atenciones.

«Estamos en complejidad media-alta, atendiendo pacientes de tercer nivel hospitalario», señala el doctor Seijas. Podrían realizar más actividad y crecer en complejidad si tuvieran más recursos humanos. Tienen el presupuesto aprobado para contratar a un tercer cirujano maxilofacial, pero hay un problema nacional de déficit de profesionales de esta especialidad.

¿Qué es lo que más atienden?

La atención de este servicio, radicado en el Meixoeiro, abarca casi todas las patologías de su especialidad (congénitas y adquiridas), en pacientes de 0 a más de 99 años del Área Sanitaria de Vigo, pero también son referencia para la de Ourense y Pontevedra en casos como deformidades dentofaciales, glándulas salivales, traumatismos craneofaciales y patología compleja.

Entre los casos, destaca la patología de articulación temporomandibular (la conexión entre la mandíbula y el cráneo), lesiones premalignas y cáncer, así como quistes derivados de problemas en los dientes y patología de las glándulas salivales (litiasis o, como comunmente se conoce, piedras). Ellos tratan estas últimas con tratamientos quirúrgicos conservadores ayudados con endoscopia.

Urgencias

En la atención urgente, pueden registrar unos 200 casos a lo largo del año. El servicio de Maxilofacial, con solo dos profesionales, no puede ofrecer atención 24 horas. Para la atención continuada, se apoya en el Servicio de Urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro en un abordaje multidisciplinar de problemas orales y maxilofaciales. Las emergencias y las urgencias se tratan en Beade en el momento. Las que se pueden diferir, sevaloran en el Meixoeiro.

A lo largo del año reciben unos 15 traumatismos faciales que precisan entrar en quirófano, que absorbe el servicio de Maxilofacial y suele resolver con cirugía ambulatoria o de corta estancia.

Para los traumatismos craneofaciales trabajan mano a mano con el Servicio de Neurocirugía. Aún tienen algún paciente víctima de accidente de tráfico con todos los huesos de la cara rotos (fractura panfacial) y con más partes del cuerpo afectadas (politraumatizados), que operan en el del Álvaro Cunqueiro. Sin embargo, la mayoría de los traumatismos que les llegan son, sobre todo, por agresiones y, también, por accidentes deportivos. Especialmente en partidos de fútbol o baloncesto, con codos que fracturan pómulos malares. Los menos complejos se operan en el Meixoeiro.

En los casos oncológicos perciben un aumento de los pacientes entre 70 y 90 años. El doctor Martínez Seijas explica que se asocia muchas veces al consumo de alcohol, tabaco o lesiones derivadas del virus del papiloma humano. Aunque tranquiliza a estos últimos pacientes: «No todo el que tenga una verruga va a desarrollar un cáncer». Atienden cánceres de complejidad media: de lengua, labios, paladar blando, orofaringe, glándulas salivales...

Los ingresos cortos se realizan en camas del centro de Puxeiros y, los más largos, en Beade. Los pacientes que requieren estancias más prolongadas son los que padecen abscesos que requieren drenajes para limpiarlos. «Son tratamientos más agresivos», explica el doctor Martínez Seijas.

Instalaciones

Uno de los asuntos pendientes del servicio son las instalaciones definitivas, que están en fase de licitación.

En la actualidad cuenta con un quirófano de cirugía oral que usan «casi todos los días», pueden disponer de espacios en el área de cirugía mayor ambulatoria del Meixoeiro y cuentan con dos consultas.