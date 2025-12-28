El humor del espectáculo ‘Esfínter’ triunfa en Afundación

El teatro Afundación acogió ayer el espectáculo Esfínter, protagonizado por los humoristas Rober Bodegas, David Amor y Javier Veiga. Fueron noventa minutos de risas constantes provocadas por tres de los humoristas más reconocidos de Galicia. Este show se ha convertido ya en una de las tradiciones más esperadas por el público durante las navidades gallegas, abarrotando prácticamente todos los recintos en los que actúan cada año por estas fechas.