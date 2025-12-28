El humor del espectáculo ‘Esfínter’ triunfa en Afundación
El teatro Afundación acogió ayer el espectáculo Esfínter, protagonizado por los humoristas Rober Bodegas, David Amor y Javier Veiga. Fueron noventa minutos de risas constantes provocadas por tres de los humoristas más reconocidos de Galicia. Este show se ha convertido ya en una de las tradiciones más esperadas por el público durante las navidades gallegas, abarrotando prácticamente todos los recintos en los que actúan cada año por estas fechas.
- Vitrasa se despide (¿para siempre?) de uno de sus símbolos en Vigo
- Muere a los 81 años el hermano del alcalde de Vigo y padre del exsecretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero
- Vigo estuvo a la temperatura de Helsinki esta madrugada
- El fiscal pide el cierre «urgente» de un salón de masajes eróticos en Plaza España
- Unos jabalíes matan a su perro en Sárdoma: «Intenté rescatarlo, pero tuve que echar a correr porque también fueron a por mí»
- El restaurante más bonito del interior de Galicia: un molino reformado con una mágica terraza junto al río
- Muere un exconcejal de Rianxo en un accidente de tráfico durante la Nochebuena
- «No quiero gente extranjera trabajando conmigo»