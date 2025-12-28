La 'eclipsemanía' llega también a los cruceros

Navegando hacia el eclipse total de sol. La eclipsemanía provocada por el anuncio de este fenómeno astronómico que se podrá ver en Galicia al atardecer del 12 de agosto de 2026, no ha hecho más que arrancar. A la avalancha de reservas que ya reciben hoteles y empresas de alquiler de pisos turísticos de distintos puntos de la geografía gallega, se une la organización de cruceros temáticos con destino Galicia para contemplar el fenómeno a bordo de un buque de turismo.

Así, la naviera Fred. Olsen ya publicita en su web bajo el título de «Norte de España para ver el eclipse solar», un viaje de diez noches desde Southampton, con paradas en A Coruña y Vigo los días 12 y 13 de agosto en su buque Borealis, a precios por persona a partir de 2.200 euros en cabina interior, que alcanzan los 4.000 en suite. No será la única, porque la también británica Saga Cruises, desplazará a su buque insignia Spirit of Adventure al norte peninsular, ofreciendo un recorrido de dos semanas titulado Galicia y el eclipse solar, que tocará en Bilbao el día 12 para la contemplación del fenómeno, mientras el buque zarpa con rumbo a Vigo. Algo más ambigua se muestra la centenaria P&O, que anuncia su atraque en Vigo el mismo día del eclipse, promocionando este viaje con un lacónico «Crucero de 7 días a España y Francia» en uno de sus barcos más grandes, el Iona.

Todo ello hace que el próximo mes de agosto el puerto vigués reciba a un inusual número de cruceros, 14 en total, algo que no ocurría desde 2010. Si bien esto ocurre en Vigo, en los puertos del Cantábrico entre A Coruña y Bilbao será donde se concentren mayor número de cruceros al ser la latitud donde el oscurecimiento del sol será del 100% mientras que fuera de esa franja, la penumbra irá disminuyendo progresivamente siendo del 99% el porcentaje de oscurecimiento que habrá en Vigo y alrededores.

Paralelamente, navieras de gran peso en el universo de los cruceros de turismo de gran lujo, apuestan por posicionar sus barcos en otras latitudes como Groenlandia, Islandia y el mar balear que concentraran a una docena de embarcaciones de estas operadoras. Tal es el caso de las armadoras Oceania Cruises, Aurora Expeditions, Seabourn, Atlas Ocean Voyages y Cunard.

Eclipse total de luna visto desde el paseo de la playa de Samil el pasado mes de marzo. / Corvus Maris

Según publica el Observatorio Astronómico Nacional en su página web, este eclipse total de sol (algo que no se producía en territorio español desde hace más de cien años), tendrá continuidad el 2 de agosto de 2027. En España será visible en la costa andaluza y Mar de Alborán y habrá un tercero, en este caso anular, previsto para el 26 de enero de 2028 del que se podrá disfrutar en toda la franja peninsular desde el SO al NE, entre Andalucía y las islas más occidentales de Baleares. Para ambos oscurecimientos solares, las navieras ya han comenzado a perfilar nuevos recorridos con profusión de escalas en puertos como Málaga, Almería, Valencia y Barcelona.

Como se ve, los operadores del sector no pierden la ocasión de hacer caja aprovechando fenómenos ya sean naturales como éste, o festivos, como los fuegos artificiales de Funchal tras las campanadas de fin de año, o las luces de Navidad de Vigo, que se vienen promocionando en el Reino Unido a través de navieras como Fred. Olsen, que un año más vuelve a animar a sus potenciales clientes a embarcarse en su buque Bolette, que ya tiene diseñadas dos rutas en las que incluye a Vigo para que sus pasajeros visiten la próxima edición de “la ciudad de las luces”.